Das Spital in Ravensburg ist ein uralter Gebäudekomplex mit wechselhafter Geschichte. Heute beherbergt es ein geriatrisches Rehabilitationszentrum sowie Arztpraxen und eine Kapelle. Außerdem: das Restaurant-Café Zwölf87, das mit seinem Namen auf das Ursprungsjahr des Spitals verweist.

Tatsächlich bestimmen gotische Gewölbekonstruktionen den historischen Charakter der Gastronomie. Eindrucksvoll! Graue Textilbezüge über den Stühlen stehen im Kontrast zu natürlichen Eichenholztischen. Reichlich unnatürlich indes: Plastikgras im Töpfchen.

Umso herzerfrischender wirken die jungen Frauen im Service, die charmant und witzig auch gern ein wenig plaudern.

Vormittags ist Frühstückszeit im Zwölf87, ab 11.30 Uhr wird die kleine Auswahl an Mittagsmenüs serviert, bevor nachmittags Kaffee, Kuchen und Eis die Hauptrolle spielen, flankiert von Salat und Tapas. Und an drei Abenden im Sommer wird im Genussgarten gegrillt ‐ zum Beispiel Burger. Um die aktuelle Übersicht zu behalten, empfiehlt sich vorab ein Blick auf die Internetseite.

Frisch aufgeschlagene Sauce Hollandaise

Wer das Glück hat, so gegen elf Uhr im Zwölf87 aufzuschlagen, befindet sich gerade an der Schnittstelle zwischen Frühstück und Lunch. Gute Gelegenheit, aus beiden Sphären zu wählen. Den Auftakt macht ein Frühstücksklassiker, der allerdings in guter Qualität schwer zu finden ist: Eier Benedict. Im Zwölf87 werden sie auf einer Scheibe Brioche serviert ‐ hausgemacht, wie auf der Karte betont wird.

Auf dem Brot vermischt die Küche eine süß-herzhafte Melange aus Tomatenmarmeldade und einem fruchtigen Püree von Äpfeln und Speck. Darauf wiederum sitzen zwei pochierte Eier mit flüssigem Kern. Überzogen ist dieses Stück Frühstücks-Glückseligkeit mit einer offenbar frisch aufgeschlagenen Sauce Hollandaise, deren zartes Weißweinaroma den Gaumen sinnlich umspielt. Besser kann ein Tag nicht beginnen!

Auch der Kuchen schmeckt

Die wöchentlich wechselnden Mittagsmenüs reichen von italienisch bis schwäbisch über asiatisch. Im konkreten Fall duftet ein schönes Thaicurry mit Kokos, Limette und Zitronengras mit Reis in der Nase. Insgesamt angenehm ausgewogen würzig, allerdings hätte das Geflügel saftiger sein dürfen.

Von großer Schlichtheit ‐ und gerade deshalb besonders ‐ ist die Salatschüssel. Beim Dressing beschränkt sich die Küche auf eine klassische Vinaigrette. Zart säuerlich benetzt sie die Blattsalate. Angereichert ist der grüne Genuss mit einer schmelzigen Avocadocreme und einem beidseitig gebratenen Spiegelei.

Die Brücke zum Nachmittag schlägt ein saftiges Stück Zwetschgenkuchen. Der ist zwar fremdgebacken. Deshalb aber nicht weniger köstlich.