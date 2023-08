Ikea bleibt mit Planungsstudio in Ravensburg

Das schwedische Möbelhaus Ikea bleibt mit seinem Planungsstudio dauerhaft in Ravensburg. Der eineinhalbjährige Test dieses Beratungsangebots mitten in der Innenstadt sei erfolgreich verlaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Außerdem kommt in der Region eine weitere Abholstation für Möbel dazu.

Kunden nehmen das Beratungsangebot an

Das Beratungsangebot in einem angemieteten Laden im Ravensburger Gänsbühlcenter ist im Februar 2022 als Teil eines weltweiten Tests von Ikea gestartet. Es ging um die Frage, ob Kunden die Planungshilfe bei großen Möbeln, insbesondere Kleiderschränken und Küchen, auch abseits des großen Möbelhauses in Anspruch nehmen. Das ist offenbar der Fall.

Das zunächst „Ikea–Pop–Up“ genannte Format machte mit seinen nur 90 Quadratmeter Schlagzeilen als der „kleinste Ikea Deutschlands“. Verkauft wird dort allerdings nichts.

Wachsende Anzahl an Abholstationen in der Region

Wer sich bei der Planung helfen lässt, bekommt die Möbel später geliefert oder kann sie abholen.

Zu den bestehenden Abholstationen in Ravensburg in der Hindenburgstraße 30, in Friedrichshafen (Friedrichstraße 68) und Lindau (Kolpingstraße 5) kommt ab 22. August 2023 eine weitere in Markdorf, Ravensburger Straße 32, dazu. In Abholboxen, die einem Kunden zugewiesen sind, warten die Möbel auf ihren neuen Besitzer.