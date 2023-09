ifm Razorbacks Ravensburg verlieren erneut knapp und steigen ab

Die ifm Razorbacks Ravensburg haben noch einmal ihre Chance gehabt. Sie hätten die Saison im letzten Spiel retten können. Doch auch bei den Munich Cowboys ließen die Ravensburger zu viele Chancen aus und machten sich durch viele unnötige Strafen das Leben noch schwerer. So verloren die Oberschwaben mit 13:16 und beenden die German Football League als Tabellenletzter. Auf die Relegation werden die Razorbacks verzichten — stattdessen wollen sie einen Neuanfang in der GFL2 wagen.

Ravensburger schleichen enttäuscht vom Feld

Während die Münchener, für die es ebenfalls noch um den direkten Klassenerhalt ging, im heißen Dantestadion feierten, schlichen die Ravensburger völlig enttäuscht vom Feld. „Ich hätte mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagt Cheftrainer Sascha Brändle. „Alle haben in der Saison extrem viel reingesteckt und versucht, viele Rückschläge wegzustecken.“ Ein großer Rückschlag war ohne Frage der Verlust von Quarterback Alexander Kronborg Bjerre. Nach seiner Kündigung musste Willem Vancompernolle die Rolle des Spielmachers übernehmen.

Dadurch lag der Fokus der Razorbacks in München noch mehr als sonst auf dem Laufspiel. Lennies McFerren, David Zabrodin und auch Vancompernolle versuchten viel, um Raumgewinn zu erzielen. „Aber eindimensional aufzutreten geht in der GFL nur bis zu einem gewissen Grad“, sagt Brändle. Auf lange Pässe verzichteten die Razorbacks fast vollständig, im Laufe des Spiels stellten sich die Münchener immer besser auf das Laufspiel der Ravensburger ein. „Man muss auch dem Trainerteam der Cowboys ein Lob ausstellen, sie haben einen guten Job gemacht“, meint der Razorbacks–Abteilungsleiter Frank Kienzle. „Sie waren einfach super eingestellt.“

Die Defense macht über weite Strecken einen guten Job

Doch auch die Ravensburger versuchten am Samstagnachmittag noch einmal alles. Aufgegeben hatten sich die Razorbacks trotz weiterer personeller Probleme nicht. Zwar verletzte sich in Niklas Hermann gleich zu Beginn ein weiterer ganz wichtiger Verteidiger. Doch die Defense der Oberschwaben machte in Summe eigentlich ein gutes Spiel. „Den Gegner bei 16 Punkten zu halten ist gut“, sagt Kienzle. „Aber wenn das Passspiel fehlt, wird es einfach schwer.“ Mehr als einen Touchdown von McFerren zur frühen 7:0–Führung (Linus Diez traf den Extrakick) und zwei Field Goals des starken Kickers Diez schafften die ifm Razorbacks Ravensburg im Dantestadion nicht.

Ein Grund für die Niederlage: Ravensburg kassierte viel zu viele Strafen. Teilweise schenkten die Gäste den Cowboys durch vollkommen unnötige Fouls einen neuen ersten Versuch. Kicker Baris Dasar machte mit einem späten Field Goal zum 16:13 den Sieg für die Cowboys perfekt.

Drei wichtige Themen müssen angegangen werden

Bei den Ravensburgern beginnt nun die Planung für die Saison 2024 — dann nur noch in der GFL2. „Den Verband haben wir bereits informiert, dass wir nicht an der Relegation teilnehmen“, sagt Kienzle. Die Kirchdorf Wildcats steigen damit in die erste Liga auf. Für die Razorbacks gibt es nun drei wichtige Themen. „Wir müssen schauen, wer aus der Trainercrew weitermacht, dazu laufen erste Gespräche mit den Spielern“, meint der Abteilungsleiter. Ein paar Spieler hätten aber bereits signalisiert, dass sie nicht mit in die zweite Liga gehen. „Vielleicht ist es aber auch eine Chance für Spieler aus der zweiten Mannschaft, die sich die GFL2 eher zutrauen als die GFL“, sagt Kienzle. Das dritte Thema ist das Stadion. Können und wollen die Razorbacks weiter im TSB–Stadion spielen? Oder ist vielleicht ein erneuter Umzug nach Weingarten möglich? „Da wird es in den kommenden Wochen viele Gespräche geben“, blickt Kienzle voraus.

Die Razorbacks wollen trotz des bitteren Abstiegs (Kienzle: „Das ist ohne Frage einer meiner persönlichen Tiefpunkte bei den Razorbacks“) alles in Ruhe analysieren und die GFL2 mit aller Kraft angehen. „Wir gehen runter, aber wir wollen gestärkt wiederkommen“, verspricht Kienzle.