ifm Razorbacks Ravensburg holen wichtigen Sieg gegen München

Die ifm Razorbacks Ravensburg haben in der German Football League ihren zweiten Saisonsieg geschafft. Angetrieben von einer starken Defensive — die sogar für einen Touchdown verantwortlich war — setzten sich die TSB–Footballer am Samstagabend gegen die Munich Cowboys mit 26:15 durch. Dadurch zogen die Razorbacks in der Tabelle an München vorbei auf Platz sechs.

Drei Viertel lang keine Punkte zugelassen

Die Hauptaufgabe der Defensespieler ist natürlich, den Gegner von der eigenen Endzone fernzuhalten. Das haben die Verteidiger der ifm Razorbacks Ravensburg am Samstag vor knapp 1300 Zuschauern im TSB–Stadion auch sehr gut geschafft. „Das war ohne Frage unsere beste Defenseleistung der Saison“, sagte Noah Ruppert. „Wir waren sofort da und lange keine Punkte zugelassen.“ Erst im vierten Viertel kamen die Münchener zu ihren Punkten. „Die Defense hat sehr gut gearbeitet, ich bin sehr zufrieden“, lobte Cheftrainer Sascha Brändle.

Neben der Hauptaufgabe, Punkte zu verhindern, haben die Ravensburger Verteidiger gegen die Cowboys aber auch noch einen Touchdown erzielt. Mit starker Arbeit zwangen die Razorbacks den Gegner Ende des vierten Viertels mal wieder in einen vierten Versuch — zum wiederholten Male hatten die Cowboys um Kicker Boris Dasar Probleme beim Punt. Dasar ließ den Ball fallen, Ruppert eroberte ihn sich und hechtete damit in die Endzone. „Das war Instinkt“, meinte Ruppert lachend. „So richtig realisiert hatte ich den Touchdown zunächst nicht.“ Für den Defensive Back der Razorbacks war es der erste Touchdown überhaupt — entsprechend groß war die Freude darüber.

Es wären mehr Touchdowns möglich gewesen

Zu diesem Zeitpunkt stand es 26:9, die Partie war gut drei Minuten vor dem Ende entschieden. Bei den Ravensburgern durften ein paar Spieler aus der zweiten Reihe ran, der Touchdown von Münchens Quarterback Manuel Engelmann war letztlich nur noch für die Statistik. „Dieser Sieg tut definitiv gut“, meinte Brändle.

Seine Mannschaft hätte schon in der ersten Halbzeit deutlich höher führen müssen. Den Cowboys gelang in der Offensive nur wenig, die Ravensburger standen mehrmals vor der gegnerischen Endzone. Doch mehr als den Touchdownlauf von Quarterback Alexander Kronborg Bjerre Mitte des ersten Viertels schafften die Razorbacks nicht. Linus Diez vergab den Zusatzkick und scheiterte später mit einem Field–Goal–Versuch. Dazu ließen Jan Grischenig und Michael Mayer den Ball in der Endzone nach Würfen von Bjerre fallen. „Das kann man auf jeden Fall aufs Wetter schieben“, sagte Brändle. Denn der Regen im TSB–Stadion machte es den Receivern auf beiden Seiten sehr schwer, die Bälle wurden glitschig.

Einige Patzer bei der Ballübergabe bei Kicks

Zur Pause stand es daher nur 6:0, den besseren Eindruck nach der Halbzeit machten weiterhin die Razorbacks. Running Back Lennies McFerren kam nun ins Laufen, Lars Anders fing zwei Pässe von Bjerre, der schließlich Michael Mayer in der Endzone fand (12:0). Ravensburg setzte statt des Zusatzkicks auf eine Two–Point–Conversion — Mayer lief ein weiteres Mal in die Endzone und stellte auf 14:0. Münchens ersten Touchdown im vierten Viertel von Lorenzo Thompson konterte Ravensburg direkt. Die Defense der Cowboys schlief, Mayer war komplett frei und erhöhte damit auf 20:7.

Dann wurde es kurios: Diez kam wegen einer schlechten Ballübergabe nicht zum Kick, stattdessen eroberte sich Mohamed Saber Chaar und lief übers ganze Feld in die Endzone. Das gab zwei Punkte für München (20:9). Es folgte der Ballgewinn samt Touchdown von Ruppert — kurz darauf war die Erleichterung bei allen Ravensburgern zu sehen. „Dieser Sieg nach der Pause war wichtig, wir haben bewiesen, dass wir mithalten können“, sagte Ruppert.