ifm Razorbacks Ravensburg haben noch eine Woche länger Pause

Ursprünglich ist geplant gewesen, dass die ifm Razorbacks Ravensburg an diesem Samstag in Kempten antreten. Doch die Partie in der German Football League bei den Allgäu Comets ist auf den 6. August (15 Uhr/sporttdeutschland.tv) verlegt worden. So können sich die Ravensburger zunächst in aller Ruhe auf das immens wichtige Heimspiel gegen die Munich Cowboys vorbereiten.

Nur noch zweimal treten die American Footballer des TSB Ravensburg in dieser Saison zu Hause an. Das Heimspiel gegen München am Samstag, 29. Juli (17 Uhr), wollen die Razorbacks unbedingt gewinnen. Es wäre erst der zweite Heimsieg — gleichzeitig aber auch ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Dass die Partie in Kempten um zwei Wochen nach hinten verschoben wurde, kommt den Ravensburgern gelegen.

Einige Spieler haben länger Zeit, ihre Verletzungen auszukurieren — unter anderem fehlten zuletzt Jan Grischenig und Tyren Quinn, dazu war Quarterback Alexander Kronborg Bjerre angeschlagen. „Die Spieler konnten sich erholen und neue Energie sammeln“, sagt Cheftrainer Sascha Brändle. „Trainingsbeginn ist erst wieder in der kommenden Woche.“

Die restlichen Spiele der ifm Razorbacks Ravensburg in der GFL

Razorbacks — Munich Cowboys (Sa., 29. Juli, 17 Uhr), Allgäu Comets — Razorbacks (So., 6. August, 15 Uhr), Razorbacks — Schwäbisch Hall Unicorns (Sa., 12. August, 17 Uhr), Marburg Mercenaries — Razorbacks (So., 27. August, 15 Uhr), Munich Cowboys — Razorbacks (Sa., 9. September, 16 Uhr).