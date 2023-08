ifm Razorbacks Ravensburg: Erst Quarterback–Abschied, dann chancenlos

Noch bevor das Duell gegen die Schwäbisch Hall Unicorns startete, vermeldeten die ifm Razorbacks Ravensburg einen Paukenschlag: Quarterback Alexander Kronborg Bjerre ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Teil des Vorletzten in der German Football League Süd. Der 28–jährige Däne kündigte seinen Vertrag einseitig. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass Alex uns nach drei Jahren auf diese Art verlässt“, wird Frank Kienzle zitiert. Der Abteilungsleiter der ifm Razorbacks äußerte sich jedoch zuversichtlich und meinte: „Wir werden auch mit dieser Herausforderung umzugehen wissen.“

Die Mitteilung verschickte der Verein fünf Stunden vor der Partie um 17 Uhr gegen die Schwäbisch Hall Unicorns, dem letzten Heimspiel in der regulären GFL–Saison. Hierin gab sich auch Headcoach Sascha Brändle optimistisch. „Das Team hat sehr gut auf die Neuigkeit reagiert und ich bin mir sicher, dass wir Antworten auf dem Feld finden werden“, meinte der Ravensburger Trainer. Allerdings muss das mit dem vorhandenen Personal gelingen, die Frist der Liga für Neuverpflichtungen ist schon verstrichen.

„Große Anpassung“ für Willem Vancompernolle

Auf der Quarterback–Position soll es bei den American Footballer des TSB Ravensburg nun wie zuletzt schon beim 0:21 gegen Tabellenführer Allgäu Comets der eigentliche Wide Receiver Willem Vancompernolle richten. „Das ist eine große Anpassung. Um Quarterback zu spielen, steckt normalerweise eine Menge Vorbereitung dahinter“, sagte Vancompernolle, der diese schwierige Herausforderung aber annimmt: „Ich habe Quarterback schon vorher eine Weile gespielt. Es ist cool, man kontrolliert das Spiel sehr.“

Der 22–jährige Belgier und seine Teamkollegen kamen am Samstag überraschend gut rein. Vor 1048 Zuschauern im TSB–Stadion führte gleich der erste Drive zum Erfolg. Running Back Lennies McFerren brachte sein Team mit einem langen Lauf nahe an die Endzone, der Touchdown war dann seinem David Zabrodin vorbehalten. Linus Diez kickte den Ball zwischen die Stangen zum 7:0 (3.). Allerdings war auch der erste Drive von Schwäbisch Hall erfolgreich. Quarterback Ian Gehrke fand mit einem überragenden Pass Tyler Rutenbeck, Kicker Tim Stadelmayr besorgte im Anschluss den 7:7–Ausgleich (5.).

Mit ihrem Laufspiel stellten McFerren & Co. die Gäste anfangs vor Aufgaben. Daraus hätten die Ravensburger mehr Kapital schlagen müssen, meinte Vancompernolle gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Ende des ersten Viertels verteidigte Ravensburg dann schlecht. Mike Gentili durfte fast über das gesamte Feld rennen — 13:7 für den Favoriten (12.). Stadelmayr, der am Ende eine makellose Bilanz aufzuweisen hatte, erhöhte mit seinem Kick auf 14:7. Nun hatte der Tabellenzweite im TSB–Stadion alles im Griff. „Dass Schwäbisch Hall einen hochwertigen Football spielt, war uns im Vorhinein bekannt. Sie sind nicht umsonst so erfolgreich und haben ihre Adjustments (deutsch: Anpassungen) gemacht und konnten verhindern, dass wir in der Offense weiter so effizient spielen können“, analysierte Brändle. „Für uns war das Ziel, fehlerfreien Football zu spielen. Das haben wir auf dem Feld nicht zeigen können und entsprechend sieht dann das Scoreboard aus gegen eine starke Mannschaft wie Schwäbisch Hall.“

Sebastian Trabold zieht sich Verletzung zu

Einen Fehler leistete sich Vancompernolle. Der Ravensburger Quarterback warf eine Interception, Tim Eckelmann fing den Ball ab und ermöglichte damit seinen großen Beitrag für den nächsten Touchdown zum Start des zweiten Viertels: Cristian Santos Insua vollstreckte, Stadelmayr sicherte dem amtierenden deutschen Meister einen weiteren Punkt. Danach verlief die Partie sehr einseitig. In der zweiten Halbzeit gelangen Julius Klenk (28.), Lars Kozlowski (31.), Edis Akengin (35.) sowie Nico Wiedmann (47.) weitere Touchdowns. Der Endstand lautete 7:49. Aufseiten der Ravensburger verletzte sich Sebastian Trabold an der Hand. Erste Prognose: Kapselriss. Komplett fehlte Verteidiger Niklas Herrmann, der sich mit der deutschen Flag–Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft in Dublin (Irland) vorbereitet.

Die ifm Razorbacks Ravensburg haben nun eine kleine Pause und somit die Gelegenheit, nach dem Bjerre–Abschied am Zusammenspiel zu feilen. „Es ist noch viel Luft nach oben“, verhehlte Vancompernolle nicht. Brändle ist überzeugt, dass die „Abstimmungsschwierigkeiten“ in den kommenden zwei Wochen Training reduziert werden können. „Ich finde, dass wir mit unserem zweiten Quarterback Willem Vancompernolle einen kompetenten Spieler haben. Ich vertraue ihm und unserer Offense“, sagte der Ravensburger Headcoach und ist guter Dinge, in den verbleibenden zwei Partien bei den Marburg Mercenaries (Sonntag, 27. August, 15 Uhr) und bei den Munich Cowboys (Samstag, 9. September, 16 Uhr) die Relegation zu vermeiden.

Die aktuellen Ergebnisse in der German Football League Süd: Munich Cowboys – Allgäu Comets 14:31, ifm Razorbacks Ravensburg – Schwäbisch Hall Unicorns 7:49, Ingolstadt Dukes – Saarland Hurricanes 35:48; Die aktuelle Tabelle in der German Football League Süd: 1. Allgäu Comets 16:2 Punkte, 2. Schwäbisch Hall Unicorns 14:4 Punkte, 3. Saarland Hurricanes 12:6 Punkte, 4. Ingolstadt Dukes 8:10 Punkte, 5. Staubing Spiders 4:14 Punkte, 6. Munich Cowboys 4:14 Punkte, 7. ifm Razorbacks Ravensburg 4:16 Punkte, 8. Marburg Mercenaries 2:16 Punkte.