ifm Razorbacks Ravensburg bleiben in Kempten punktlos

Widrige Bedingungen, klare Niederlage: Die ifm Razorbacks Ravensburg haben am Sonntagnachmittag in Kempten keinen Punkt auf die Anzeigetafel gebracht. Bei den Allgäu Comets, Tabellenführer der Südstaffel in der German Football League, verloren die Ravensburger mit 0:21 (0:7, 0:7, 0:0, 0:7). Der Ausfall ihres Quarterbacks machte die Sache für die Razorbacks noch schwerer.

Neben dem Quarterback fehlt auch ein wichtiger Ballträger

Bereits beim Blick auf die Aufstellung war klar, dass den ifm Razorbacks Ravensburg im Illerstadion in Kempten ein ganz schwerer Gang bevorstehen würde. Quarterback Alexander Kronborg Bjerre wurde ebenso schmerzlich vermisst wie Jan Grischenig, auch sonst gab es einige Verletzte. Dazu mussten die Oberschwaben auch auf ihren Offensive Coordinator Clayton Turner verzichten, der den Verein verlassen hat.

Als Ersatz für Bjerre kam bei den Razorbacks die belgische Allzweckwaffe Willem Vancompernolle zum Einsatz. „Er kann uns auf vielen Positionen helfen“, hatte Cheftrainer Sascha Brändle schon zu Saisonbeginn gesagt. Doch bevor Vancompernolle am Sonntag zum ersten Mal auf dem Feld stand, lagen die Razorbacks schon mit 0:7 zurück. Der Comets–Quarterback Javarion Smith führte seine Mannschaft übers Feld, immer wieder schafften die Kamptener einen neuen ersten Versuch. Schließlich schaffte es der Japaner Keito Noguchi zum ersten Mal in die Endzone. Kemptens Kicker Marcel Schade traf zudem den Extrapunkt.

Auch die Punts muss Vancompernolle schießen

Der erste Angriff der Ravensburger gab schon die Richtung für das weitere Spiel vor. Aushilfsquarterback Vancompernolle wurde von der Comets–Defensive oft extrem unter Druck gesetzt. Immer wieder endeten die Angriffsbemühungen der Razorbacks mit einem Punt — den auch Vancompernolle ausführte.

Die Gäste hatten im Allgäu–Oberschwaben–Derby auch einige gute Momente. Der neue Running Back David Zabrodin zeigte gute Läufe, Lennies McFerren arbeitete sich mehrere Male gut durch. Und Jeremy Conley war der wertvollste Ravensburger am Sonntag mit zahlreichen tollen Tacklings in der Defensive.

Fehler machen den Oberschwaben das Leben noch schwerer

Doch die Razorbacks leisteten sich zu viele Fehler und schafften es nicht, die Comets ergebnistechnisch unter Druck zu setzen. Zwei Beispiele: Nach einem Punt von Vancompernolle hätte Monday Okokhue den Ball kurz vor der Kemptener Endzone stoppen können, stattdessen ließ ihn der Nigerianer rollen und brachte Ravensburg so um eine tolle Feldposition. Als Vancompernolle einen Punt antäuschte und laufen wollte, wurde er schnell gestoppt.

Nate Stewart mit dem Touchdown im zweiten Viertel und Schade mit dem Extrakick erhöhten für Kempten auf 14:0. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften dann größte Probleme mit dem starken Wind und dem Regen. Immer wieder flutschte den Spielern der Ball aus den Händen. Ohne irgendetwas Zählbares ging es für die Ravensburger nach Hause.