ifm Razorbacks Ravensburg bleiben doch erstklassig

Unerwartete Kehrtwende bei den ifm Razorbacks Ravensburg: Die American Footballer des TSB dürfen in der kommenden Saison nun doch weiter in der German Football League spielen. Eigentlich hatten sich die Razorbacks nach dem freiwilligen Verzicht auf die Relegation in die GFL2 zurückgezogen. Doch nach dem Rückzug der Marburg Mercenaries wurde ein Platz in der GFL Süd frei.

Razzia bei den Hessen

Diesen Platz bekommen die Razorbacks nach einem Beschluss des American Football Verbands Deutschland (AFVD). Die Marburger hatten zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt, weil bei den Hessen der Verdacht der Urkundenfälschung bestand ‐ die Polizei machte sogar eine Razzia in den Räumen der Mercenaries. Die Marburger hatten die Saison 2023 in der GFL auf Rang sieben und damit als Vorletzter abgeschlossen, die ifm Razorbacks Ravensburg wurden nach einer enttäuschenden Spielzeit Letzter. Eigentlich hätten die Oberschwaben in der Relegation gegen die Kirchdorf Wildcats noch den Klassenerhalt schaffen können, doch sie verzichteten freiwillig. „Dies geschah vor dem Hintergrund einer weiterhin verschlechterten Verletztensituation sowie der Abmeldung einiger Schlüsselspieler aus persönlichen Gründen für die anstehenden Relegationstermine“, teilten die Razorbacks mit.

Mit einem bekannten Trainer zurück zu mehr Erfolg

Zudem war die im Stadion des TSB Ravensburg errichtete Tribüne schon nach dem letzten Heimspiel der regulären Saison abgebaut worden. „Es war eine harte Entscheidung, aber nach der Niederlage im letzten Spiel in München hatten wir uns damit abgefunden und begonnen, für die GFL2 2024 zu planen“, sagte Abteilungsleiter Frank Kienzle.

Nun gibt es doch eine Zukunft in der höchsten deutschen Footballliga. Mit Trainer John Gilligan, der zur neuen Saison zu den Razorbacks zurückkehrt, wollen die Ravensburger 2024 besser abschneiden als in der vergangenen Spielzeit. Nun geht es darum, den Kader für die neue Saison zusammenzustellen ‐ zudem benötigen die Razorbacks unter anderem einen neuen Offensiv Coordinator.