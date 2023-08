Idee eines neuen Frauenhauses in Ravensburg stößt auf Zustimmung

Der Neubau eines Frauenhauses in Ravensburg wird von der Kommunalpolitik unterstützt. Das berichtet die Frauenhaus–Leiterin, Roswitha Elben–Zwirner, rund drei Monate nachdem die Neubaupläne öffentlich bekannt geworden sind.

Das ist schön für uns, weil wir das in der Vergangenheit so nicht erlebt haben, sagt Elben–Zwirner, die gleichzeitig Geschäftsführerin des Vereins „Frauen und Kinder in Not“ ist, der das Haus betreibt.

„Wir haben das Gefühl, das ist ein gewolltes Projekt von Politik und Gesellschaft.“

Stadträte geben dem Eigenbetrieb Auftrag für Vorplanungen

Erste Entwürfe hat Elben–Zwirner zusammen mit einer Architektin vor der Sommerpause dem Betriebsausschuss des Eigenbetriebs städtische Wohnungen vorgestellt. Die Räte hatten den Eigenbetrieb beauftragt, Vorplanungen für den Neubau eines Frauenhauses zu beginnen, und Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Seit 1983 gibt es ein Frauenhaus in Ravensburg. Dort kommen Frauen unter, die vor Gewalt in ihrer Beziehung flüchten. Die Einrichtung musste schon mehrfach umziehen. Im aktuellen Domizil war der Platz knapp, nach einem Wasserschaden, der einen Raum zerstört hat, ist es noch enger geworden. Fünf Frauen und acht Kinder leben dort, müssen sich aber eine Toilette teilen. Die Mitarbeiter haben zu wenig Platz für ihre Büro– und Beratungsarbeit, wie Elben–Zwirner schon vor Monaten schilderte.

Verein ist zu klein und zu arm für einen Neubau

Nun soll ein neues Frauenhaus entstehen, das zum Beispiel mehr Platz für die Beratungsarbeit und Rückzugsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen bietet. Ein Notfallzimmer soll hinzukommen. Auch behindertengerechte Wohneinheiten könnte es dann geben. Die Zahl der Aufnahmeplätze will der Verein aber nicht erhöhen. Die Frauen werden nach den ersten Wochen im Frauenhaus bewusst in Schutzwohnungen untergebracht, wo sie lernen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen.

Weil der Verein zu klein und zu arm ist für das Neubauprojekt, würde die Stadt als Bauherr auftreten und das Gebäude dann an den Verein vermieten. So hat es Baubürgermeister Dirk Bastin mit dem Verein besprochen.

Frauenhausleiterin verspricht Gespräche mit Nachbarn

Unklar ist bisher, wie viel ein solcher Neubau kosten würde, wie viel das Land übernimmt und welchen Betrag die Stadt noch drauflegen müsste. Elben–Zwirner sagt, sie wisse, dass alles an der Finanzierung hängt. „Wir sind verhalten optimistisch.“ Sie freue sich aber, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, dass es solche Häuser braucht. „Dieser Rückhalt und diese Unterstützung sind toll.“

Das Haus soll auf einem städtischen Grundstück am Rande eines Ravensburger Wohngebietes entstehen. Mit den Nachbarn wolle der Verein reden, wenn klar ist, dass das Bauprojekt finanziert werden kann. „Wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung und wollen den Prozess transparent gestalten“, verspricht Elben–Zwirner.

Männer können Standort sowieso ausfindig machen

Der jetzige Standort des Frauenhauses ist geheim. Wo sich das künftige Frauenhaus befindet, wird sie mit ihren Mitstreiterinnen nicht mehr auf gleiche Weise verheimlichen können. Erstens, weil ein Neubau Aufsehen erregt, und zweitens, weil Ex–Partner der Frauen mit technischen Hilfsmitteln wie Handy–Tracking den Standort von Frau und Kindern in Echtzeit ermitteln können. Elben–Zwirner schilderte dazu schon Fälle, in denen Männer GPS–Sender heimlich in Schuhen oder Kuscheltieren ihrer Frauen und Kinder versteckt haben.

Im ganzen Bundesgebiet gibt es nach Angaben des Ravensburger Vereins es bereits sieben Frauenhäuser, die sich nach holländischem Vorbild gegen die Geheimhaltung des Standorts entschieden haben. Somit müssten im neuen Ravensburger Frauenhaus die Sicherheitsvorkehrungen hoch sein, um die Frauen trotzdem schützen zu können. In Heilbronn gibt es an einem solchen offenen Frauenhaus zum Beispiel Videoüberwachung und Zugangskontrollen. Am bisherigen geheimen Standort in Ravensburg seien nur äußerst selten Männer aufgetaucht. Schließlich wüssten sie, dass die Frau dort nicht alleine ist, sagt Elben–Zwirner.