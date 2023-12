Idee eines Megasportparks in Ravensburg wird vorgestellt

Ein Ort für alle Sportarten in Ravensburg: Das schwebt Ron Rühlemann von den ifm Razorbacks Ravensburg vor. Seit Jahren trägt er die Idee mit sich rum, nach vielen Gesprächen mit Vereinsvertretern, Politikern, Unternehmern und Besuchen bei anderen Multifunktionsarenen stellt Rühlemann das Projekt Campus Ravensburg am Dienstag (18 Uhr) im Foyer des Ginn City Hotels am Bahnhof vor.

Dreifelderhalle wurde letztlich wieder verworfen

Dass Vereine in Ravensburger Sporthallen und auf Ravensburger Sportplätzen Bedarf an weiteren Trainingsstunden haben, ist seit Jahren bekannt und alles andere als ein Geheimnis. Nach dem Sportentwicklungsplan 2016 wurde abermals intensiv über eine neue Dreifelderhalle nachgedacht - und auch schon geplant. Letztlich wurde die Halle doch nicht gebaut, der Bedarf ist aber weiter ungebrochen hoch.

Für Ron Rühlemann, der bei den ifm Razorbacks Ravensburg unter anderem für das Marketing zuständig ist, ist daher die Zeit gekommen, auch mal über eine ganz große Idee nachzudenken. Die Footballer weichen in der kommenden Saison mangels adäquater Alternative in Ravensburg wieder ins Weingartener Lindenhofstadion aus, die Towerstars sind zwar in der vergangenen Saison Meister geworden, können wegen der Infrastruktur in und um die CHG-Arena aber nicht in die Deutsche Eishockey-Liga aufsteigen.

Alle Vereine haben in irgendeiner Form Probleme mit der Infrastruktur oder beim Hallenbedarf, sagt Rühlemann.

„Ihnen wollen wir das Projekt vorstellen, unsere Vision für den Sport im Schussental.“

Eine Machbarkeitsstudie soll weiteren Aufschluss geben

Im ersten Schritt soll es am Dienstag aber noch lange nicht um einen möglichen Bau einer Multifunktionsarena gehen. „Bis dahin wird noch viel Wasser die Schussen hinunterfließen“, sagt Rühlemann lachend. „Alle Interessierten sollen sich ein Bild vom Projekt machen können.“ Rühlemann möchte am Abend auch sein kleines Team - darunter etwa ein Bauingenieur, ein Gartenbauer und ein Fachmann aus dem Sportmanagement - vorstellen.

Mit einem Crowdfunding soll anschließend Geld für eine Machbarkeitsstudie gesammelt werden - dafür sind rund 60.000 Euro nötig. „Wir werden schnell sehen, was die breite Öffentlichkeit von unserer Idee hält und ob sie etwas zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie beitragen möchte“, sagt Rühlemann.

Viel Platz ist nötig

Mit der Machbarkeitsstudie würde dann auch über mögliche Standorte gesprochen werden können. Klar ist: Für eine Multifunktionsarena inklusive zahlreicher Rasen- und Kunstrasenplätze für Football, Fußball und andere Sportarten braucht man viel Platz. „Die Studie würde zeigen, ob es einen Standort gibt, wie hoch die Kosten wäre und ob das Ganze überhaupt wirtschaftlich wäre“, meint Rühlemann. Er weiß, dass einige seine Idee für gewagt halten. „Aber es geht mir nicht nur um den Profisport, so ein Projekt würde dem ganzen Breitensport helfen.“