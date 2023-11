Ravensburg

Hyundai touchiert und davongefahren

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, ist am Mittwochmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Verkehrsunfall in der Donauschwabenstraße in Ravensburg weitergefahren.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 15:27 Von: sz