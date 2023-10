Auf dem Wochenmarkt treffen sich jeden Samstag die Ravensburger, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen und Bekannte zu treffen. Doch einige Besucher des Marktes sind eigentlich verboten: die Lieblinge von Frauchen und Herrchen. Denn laut Paragraf 14 der Marktordnung sind neben Fahrrädern auch Hunde nicht auf dem Markt erlaubt. Stadtrat Jürgen Hutterer (Bürger für Ravensburg) hat jetzt die Frage gestellt, warum das Verbot nicht strenger kontrolliert wird. Doch gerade Hundebesitzer empfinden das Verbot als überzogen und nehmen ihre Hunde dennoch mit auf den Markt.

Schwäbische.de hat sich unter Passanten umgehört. Viele Ravensburger stellen die Einschränkung infrage. So auch Petra Bühler: „In der Regel schaut der Hund noch nicht einmal über den Tisch drüber.“ Und zeigt dabei auch auf ihren Hund Clara. „Wenn er eine gute Erziehung genossen hat, kann er doch genauso mit über den Markt.“

„Der Hund darf doch auch mit in die Läden“, sagt Susanne Gania. Sie sieht keinen Grund, das Verbot aufrecht zu erhalten. „Ich finde es schwachsinnig, jedem auf die Finger zu gucken.“

Das Ehepaar Fritz und Brigitte Garben fasst die Situation so zusammen: „Ist die Leine kurz, kann der Hund mit. Ist die Leine lang, bleibt er daheim.“ Auch in Bezug auf die Hygiene sind sie sich einig: „Ob nun der Mensch mit seinen Händen das Obst berührt oder der Hund vorbeiläuft ‐ das Obst wird doch in jedem Fall abgewaschen.“

Auch Manuela Adams mit Hund Miro sieht andere Faktoren, die deutlich unhygienischer sind als der Hund.

Schauen Sie sich die Tauben an. Die sind dreckiger als unsere Vierbeiner. Manuela Adams

Noch vor Corona war der Wochenmarkt in Ravensburg deutlich zentrierter. Mittlerweile erstreckt er sich in viele Nebengassen und bietet somit eigentlich genügend Platz für Mensch und Tier.

Markus Jungitsch befürwortet trotzdem teilweise die Einschränkung. „Den Stress muss man den Tieren nicht antun. Auch meinen Hund Lili würde ich nicht mitnehmen.“ Doch auch seine Frau Katarzyna Jungitsch fragt sich: „Was sollen denn Menschen machen, die ihren Hund nicht alleine lassen können? Oder auch die Anwohner, die mit ihrem Hund nach draußen müssen? Denen bleibt ja nichts anderes übrig, als über den Markt zu gehen.“

Zu diesen Anwohnern gehört auch Ehline Rombach mit Hund Henry. „Ich bleibe mit dem Hund zu Hause und schicke meinen Mann auf den Markt. Anders funktioniert es leider nicht. Und mitnehmen möchte ich Henry auch nicht.“

Das Ende der Debatte über das Hundeverbot auf dem Ravensburger Wochenmarkt bleibt vorerst offen. Aktuell arbeitet die Stadt an einer neuen Marktordnung. Ob Ravensburg das Hundeverbot dann in Zukunft stärker kontrolliert, ist noch offen. Bürgermeister Simon Blümcke äußerte sich zuletzt im Gemeinderat nicht eindeutig.