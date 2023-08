Humpis Montagsforum startet am 18. September

Das Humpis Montagsforum, eine interdisziplinäre Vortragsreihe, die vom Museum Humpis–Quartier veranstaltet wird, startet am 18. September in sein neuntes Semester und widmet sich dabei dem Thema „res publica — Öffentlichkeit, Gemeinwohl, Republik“. Die Reihe bietet eine Plattform für den Austausch von spannenden Ideen und vielschichtigen Perspektiven aus verschiedenen Fachrichtungen.

Zum Auftakt spricht Zeithistoriker Peter Longerich. In seinem Vortrag thematisiert er laut Pressemitteilung die Krise der Weimarer Republik im Jahr 1923, einschließlich der Staatskrise, der Hyperinflation und des Hitler–Putsches.

In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen an die liberale Demokratie wird der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über aktuelle Gefahren sprechen, die Demokratien von innen und außen bedrohen.

Claudine Nierth, Bundesvorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie, wird die Möglichkeit von unmittelbarer Bürgerbeteiligung in Form von gelosten Bürgerräten beleuchten, wobei sie insbesondere auf den aktuellen, vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat zum Thema „Ernährung im Wandel“ eingehen wird.

Ein weiteres Thema, das mit Bezug zur Öffentlichkeit aufgegriffen wird, ist das Problem der zunehmenden gezielten Desinformation im Netz. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, wird dazu die Wahrheits– und Vertrauenskrise in die Medien und die Auswirkungen der heutigen Medienlandschaft auf die Demokratie analysieren.

Welche Räume überhaupt öffentlich sind und wie wir miteinander in diesen öffentlichen und auch halböffentlichen Räumen interagieren, untersucht der Soziologe Julian Müller.

Und zum Abschluss der Reihe spricht Beate Bube, Präsidentin des Verfassungsschutzes Baden–Württemberg, über das Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Geheimhaltung in der Arbeit von Nachrichtendiensten.

Das Programm richtet sich an alle Interessierten und kann ausschließlich als Abonnement gebucht werden. Die Vorträge finden an acht Montagvormittagen von 9.30 bis 11.30 Uhr im Schwörsaal in Ravensburg statt. Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei zugänglich. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule Ravensburg. Das Abonnement ist übertragbar.