Hotelgast bezahlt Rechnung nicht und geht Polizisten an

Weil er die entstandenen Hotelkosten in Höhe von mehreren Hundert Euro nicht begleichen wollte und sich unkooperativ gegenüber dem Personal verhielt, wurde die Polizei am Donnerstagabend in ein Hotel in der Oberstadt gerufen. Nach Angaben der Polizei nächtigte der 60-Jährige im Hotel und ließ sich an der Hotelbar bedienen, weigerte sich im Anschluss jedoch, die Kosten dafür zu bezahlen. Die Polizisten nahmen den 60-Jährigen daraufhin mit und brachten ihn aufgrund seines verwirrten Geisteszustands in eine Fachklinik. Auf dem Weg dorthin beleidigte er mehrfach die eingesetzten Beamten. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.