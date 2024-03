Direkt am Eingang der Bäckerei Schmalegger Beck in Staig stand sie, die etwa 1,5 Meter große Brezel aus Holz. Vor kurzem wurde sie gestohlen. 40 Kilogramm schwer ist der originelle Werbeträger, der für Bäckerei-Inhaberin Stefanie Müller einen besonderen emotionalen Wert hat. Man fragt sich: Wer macht so etwas? Vor allem aber: Wer braucht so etwas? Dabei sind in Ravensburg und Weingarten in den vergangenen Jahren schon ganz andere Dinge verschwunden. Eine unvollständige Auflistung.

Die Holzbrezel: In der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. März, haben Unbekannte die zur Dekoration vor der Tür an der Straße Blitzenreuter Steige aufgestellte Brezel samt Sockel mitgehen lassen. Sie ist mehr als einen Meter hoch und ist Stefanie Müller lieb und teuer, denn es handelt sich um eine Sonderanfertigung von einem Künstler, der sie der Bäckerei-Chefin zur Einweihung geschenkt hatte.

Zusammen mit einem Schmalegger-Wecken aus Holz, der jetzt einsam auf der anderen Seite der Tür steht. Kein Einzelfall übrigens: Auch beim Bio-Bäcker Schwendinger in der Ravensburger Südstadt war vor Jahren schon irgendwann einfach die Brezel vor dem Eingang weg.

Holzpenis auf Abwegen

Der Holzpenis: Dinge aus Holz scheinen bei Dieben in der Region besonders beliebt zu sein. Im Falle des Holzphallus’ von Taldorf aber gab es ein glückliches Ende. Im Frühjahr 2021 war die Aufsehen erregende zwei Meter hohe Skulptur zunächst unerwartet auf einer Anhöhe aufgetaucht. Wer hinter der Aktion steckte, war trotz eines „Bekennerschreibens“ nie ganz klar.

Viele Neugierige hatten sich das Ding auf einem Spaziergang belustigt angeschaut - und dann war der Penis mitten in der Corona-Pandemie plötzlich ein paar Tage weg. Kurz darauf stand er an gleicher Stelle wieder. Mit einem Schild daran. Die Ortsverwaltung ging überaus locker und souverän mit dem Findling um und ließ ihn einfach stehen.

Ein Holzphallus steht in Taldorf. Witzbolde meinten anfangs, er werbe für die beginnende Spargelernte. (Foto: Richter )

Verschwundene Ortsschilder

Die Ortsschilder: Ein Jahr später bekamen im Landkreis Ravensburg plötzlich Ortsschilder Beine. In immer mehr Gemeinden verschwanden die Tafeln. Zurück bleiben nur noch leere Halterungen, die ansonsten das Metall mit den jeweiligen Ortsnamen tragen. Immer mal wieder fehlt ein Ortsschild, das ist eigentlich nichts Besonderes. Doch in diesen Tagen fiel auf, dass es plötzlich ganz schön viele waren. In Fenken fehlten gleich zwei gelbe Tafeln.

In Bavendorf eines, in Oberzell am Bahnübergang war die Tafel verschwunden und auch in Wilhelmdorf aus Richtung Zußdorf kommend, fehlte das Schild, das anzeigt, wo sich der Autofahrer befindet. Die Polizei meinte, dass oftmals Mutproben dahinter stecken. Manchmal seien auch Sammler unterwegs, die es auf lustige Ortsnamen abgesehen haben - wie etwa Lachen, Mailand, Elsaß, Ewigkeit oder Bierstetten im Landkreis Sigmaringen. Über Jahre hinweg hatte das österreichische Fucking ein extremes Problem. Die Serie rund um Ravensburg wurde nie geklärt, irgendwann hörten die Diebstähle wieder auf.

Immer wieder verschwinden die seltsamsten Dinge in Weingarten und Ravensburg aus dem öffentlichen Raum. Die Polizei tappte lange im Dunkeln, doch jetzt verfolgt sie eine ganz heiße Spur. Der Übeltäter scheint gefunden. (Foto: Rainer Weishaupt )

Das Türschloss am „Waldhorn“: Mehrfach wurde auch Weingarten zum Schauplatz von kuriosen Diebstählen. Erst im Februar wurde ein historisches Türschloss mit einer Heilig-Blut-Aussägearbeit gestohlen: Es wurde von der Innenseite der Türe des früheren Gasthauses „Waldhorn“ abmontiert, bevor dieses abgerissen wurde. Das Schloss ist laut dem Weingartener Experten Jürgen Hohl etwa in den Jahren 1730 bis 1750 hergestellt und an die Türen im damaligen Reichskloster Weingarten eingebaut worden.

Angekettete Stühle

Die Stühle vom Münsterplatz: In Weingarten verschwindet regelmäßig auch für die Öffentlichkeit aufgestelltes Mobiliar: Liegen im Stadtgarten beispielsweise. Die Stühle auf dem Münsterplatz - die „Münsterplätzler“ - wurden irgendwann sicherheitshalber angeschlossen. 14 rote Stühle waren 2015 von der Stadt aufgestellt worden, zwölf verschwanden. Einige waren wohl als Trophäe geklaut und im heimischen Wohnzimmer ausgestellt worden. So erklärte sich die Stadt zumindest, dass ein paar Stühle mit Filzschutz an den Stuhlbeinen wieder auftauchten.

Der Hilfspolizist: Und dann gab es noch den Fall, bei dem sogar ein waschechter Hilfspolizist abhanden kam. Das Schicksal von Heinz, obwohl nur 1,50 Meter groß und auch nicht mehr der Beweglichste, hielt eine ganze Woche lang die gesamte Region in Atem. Bei der Ausbildungsmesse in Ravensburg war Heinzens Torso gekidnappt worden und erst Tage später dank des großen Fahndungsdrucks unversehrt gefunden und mit seinem am Tatort zurückgebliebenen Plastikhaupt wiedervereinigt worden. Bis heute ungeklärt ist die Frage, wer beim Verschwinden des Playmobilmanns, der zum Polizeipräsidium Konstanz gehörte, seine Finger im Spiel hatte. Heute steht Heinz im Präsidium in der Gartenstraße - diebstahlsicher.