Sachschäden an drei Autos, einem Zaun und einer Hauswand in Gesamthöhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Weinbergstraße ereignet hat.

Nach Aussage eines 68-jährigen Renault-Fahrers sei die Schutzmatte im Fußraum über das Gaspedal gerutscht, woraufhin der Wagen unkontrolliert über den Parkplatz fuhr, heißt es im Unfallbericht des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Parkendes Auto gegen Hauswand gedrückt

Dabei habe der Unfallfahrer mit seinem Wagen zwei weitere parkende Autos touchierte und sei schließlich gegen einen Zaun, den der Wagen durchbrochen hat. Dabei wurde auch eines der angefahrenen Autos gegen eine Hauswand geschoben, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Der Renault des 68-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt.