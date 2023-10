Durchschnittlich 180 Euro. So viel müssen Ofenbesitzer in Oberschwaben dieser Tage für den Raummeter getrocknetes Buchenholz bezahlen. Ungefähr das, was auch im vergangenen Winter bereits verlangt wurde. Und das, obwohl laut den Händlern die Nachfrage nach Brennholz nicht mehr so hoch ist wie noch im Winter 2022/23. Warum das so ist, viele aber nach wie vor gerne mit Holz heizen und wie man auch günstiger an Holz kommt, hat Schwäbische.de recherchiert.

Wie der gesamte Energiemarkt erlebte auch der Brennholzmarkt im vergangenen Jahr eine wahre Kostenexplosion. Laut dem Technologie- und Förderzentrum Straubing (TFZ), das seit vielen Jahren die Brennholzpreise in Deutschland erfasst, stiegen die Brennholzpreise von Herbst 2021 auf das Folgejahr um rund 50 Prozent. Im bundesweiten Mittel liegt der Preis für den Raummeter getrocknetes Buchenholz (33 Zentimeter) derzeit bei 152 Euro. Mit einer beachtlichen Preisspanne von 72 Euro bis 210 Euro. Hierzulande verlangen die meisten Händler durchschnittlich 180 Euro.

Preise haben sich nicht erholt

Einer davon ist Michael Frei aus Meckenbeuren. Seit fast 20 Jahren vermarktet er zusammen mit seiner Frau Regina Brennholz aus dem eigenen Wald. Der Preissprung im vergangenen Jahr sei gewaltig gewesen, bestätigt der Land- und Forstwirt: „Aber natürlich lange nicht so wie bei Öl und Gas oder auch Holzpellets. Da hatten wir zum Teil ja eine Verdreifachung“, so Frei. Mittlerweile haben sich die Preise der fossilen Energieträger wie auch Holzpellets wieder etwas erholt. Nicht so beim Brennholz: Laut TFZ sind die Preise für Laubholz seit dem Höhepunkt im vergangenen Jahr lediglich um zweieinhalb Prozent gesunken. Und das, obwohl die Nachfrage nicht mehr dieselbe ist wie noch im vergangenen Jahr.

Michel Frei bestätigt das: Auch er erhalte derzeit weniger Brennholzanfragen als noch im vergangenen Herbst. Damals habe er zum Teil dramatische Szenen erlebt, erzählt der 56-Jährige:

Wir hatten weinende Kunden am Telefon, die Angst hatten, dass sie im Winter frieren müssen, weil wir ihnen nicht die Menge Holz liefern konnten, die sie wollten. Michel Frei

Nicht selten hätte er beruhigen müssen und versprochen: „Bevor mir hier jemand erfriert, zapfe ich noch meine letzten Reserven an“, so Frei. Grundsätzlich sei die Nachfrage diesen Herbst geringer als vergangenes Jahr, dafür würden seine Kunden nun aber auch schon im Sommer Brennholz nachfragen, was früher selten der Fall war.

„Mit Holz zu heizen ist einfach günstiger“

„Da ist den Leuten immer erst nach den Sommerferien eingefallen, dass ja bald der Winter kommt und man Holz für den Kamin braucht. Für uns ist das natürlich gut, wenn sich die Bestellungen etwas übers Jahr verteilen.“ Langfristig rechnet Frei mit einer konstanten Nachfrage beim Brennholz und auch der Preis werde nicht mehr runtergehen, ist sich der Holzhändler sicher. „Mit Holz zu heizen ist einfach günstiger.“ Laut Frei ersetze ein Raummeter trockenes Buchenholz etwa 210 Liter Heizöl. Bei einem Preis von gegenwärtig rund 115 Euro für 100 Liter wären das rund 235 Euro im Gegensatz zu 180 Euro für den Raummeter getrocknetes Buchenholz.

Ähnlich sieht das auch Edmund Lanz aus Tennenmoos bei Gornhofen: „Verglichen mit letztem Jahr ist die Nachfrage natürlich gesunken.“ Grundsätzlich steht für Lanz aber fest: „Es wird wieder mehr mit Holz geheizt.“ Für Viele sei das Brennholz eine Sicherheit. „In Zeiten von Energieknappheit und Preisschwankungen tut es gut zu wissen, dass man den Schopf voll mit Holz hat und zur Not das Haus warm bekommt“, so der Brennholzhändler, der in diesem Jahr 125 Euro für den Schüttraummeter (entspricht rund 175 Euro für den Raummeter) verlangt.

Preise steigen um 30 Prozent

Anders als Frei bezieht er das Holz nicht aus dem eigenen Wald, sondern, wie viele Brennholzhändler, vom den beiden großen Waldbesitzer der Region: „Wir bekommen unser Holz vom Land Baden-Württemberg (Forst BW) und den Privatwaldbesitzern der Region (Genoholz).“ Mit jährlich 130.000 beziehungsweise 200.000 Festmetern verantworten beide Holzproduzenten rund zwei Drittel des gesamten Holzeinschlags im Landkreis Ravensburg. Von dieser Menge sind jedoch nur etwa zehn Prozent (Forst BW), respektive fünf Prozent (Genoholz), für den heimischen Kamin vorgesehen. Der überwiegende Teil geht an meist regionale Sägereien und findet im Baugewerbe seine Abnehmer.

Beide haben im vergangenen Jahr die Preise um rund 30 Prozent erhöht. Derzeit zahlen Kunden 85 Euro (Forst BW) beziehungsweise 80 Euro (Genoholz). Das heißt mehr als 100 Euro pro Raummeter berechnen die Brennholzhändler fürs Spalten und Trocknen. Die Lieferung selbst muss in der Regel extra bezahlt werden. Edmund Lanz etwa berechnet 1,50 Euro pro Kilometer. Für eine Lieferung in die rund 15 Kilometer entfernte Weststadt wären das zusätzlich 22,50 Euro, rechnet Lanz vor. Wer sich also das Brennholz direkt vor die Haustür liefern lässt, liegt schnell bei über 200 Euro pro Raummeter. Und wer das Holz gleich versorgt haben möchte, kann beispielsweise den Stapelservice des Forstbetriebs der Stiftung Liebenau buchen. Kostenpunkt: 28 Euro pro Raummeter.

Wie sich viel Geld sparen lässt

Weil aber nicht jeder bis zu 230 Euro für den Raummeter Kaminholz ausgeben kann und will, stellt sich die Frage nach preiswerteren Alternativen. Grundsätzlich gilt: Je länger und feuchter, desto günstiger. Bis zu 20 Euro zahlt man weniger pro Raummeter für die 50 Zentimeter langen Buchenhölzer. Günstiger fährt außerdem, wer sein Brennholz selbst beim Händler abholt. Zum Teil stellen diese auch ihre Anhänger gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung. Wer noch mehr Geld sparen möchte, kann sein Brennholz direkt bei den Waldbesitzern (vor allem Genoholz, Forst BW) kaufen. So lässt sich zum Einkaufspreis der Händler Holz einkaufen. Allerdings handelt es sich hierbei um das unverarbeitete Rohprodukt, also ganze Baumstämme.

Wer technisch gut ausgestattet ist und entsprechende Lagerkapazitäten hat, kann so den Festmeter für 80 Euro (Genoholz), beziehungsweise 85 Euro (Forst BW) haben. Eine zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geratene Möglichkeit, günstig an Holz zu kommen, sind außerdem sogenannte Reisschläge. „Hier überlässt ein Waldbesitzer eine frisch gerodete Fläche zu einem festen Preis“, erklärt Marijan Gogic, verantwortlicher Förster für den Landkreis Ravensburg. „Der Reisschlagkäufer räumt im Prinzip den Wald auf. Für den Forstbesitzer hat das den Vorteil, dass er wieder frisch pflanzen kann. Dafür vergibt er den Reisschlag in der Regel sehr günstig.“ Wer die Arbeit nicht scheut, kommt so wohl am günstigsten an Brennholz.

Zu den Begriffen: Ein Festmeter ist ein Kubikmeter Holz ohne Zwischenräume. Ein Raummeter dagegen ist ein Kubikmeter gespaltenes und gestapeltes Holz. Ein Schüttraummeter ist Holz, das geschüttet einen Kubikmeter ergibt.