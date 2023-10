Am vergangenen Wochenende überfällt die Terrororganisation Hamas Israel. Ziel ihrer Angriffe ist auch ein friedliches Festival am Rande des Gaza-Streifens. Dort tanzt auch eine junge Frau, deren Wurzeln in Ravensburg liegen. Sie wird gefangen, brutal verprügelt und verschleppt. In dieser Woche keimt Hoffnung auf, dass Shani Louk lebt.

Eine Vorlage für die nächste Sitzung des Gemeinderates in Weingarten hat für Aufregung gesorgt. Darin hieß es, dass das ehemalige 14-Nothelfer-Krankenhaus vermutlich abgerissen werden. Die Verwaltung rudert zurück. Das sagt der Investor.

Unbekannte schneiden bei Schlier den Zaun zu einem Wildgehege auf. Ein Hirsch entläuft und wird wenig später von einem Jäger erschossen. In den Sozialen Medien macht sich Ärger über die katastrophal geendete Tierschutz-Aktion breit.

Ein junger Mann wird bei einem schweren Unfall nahe Aulendorf getötet. Zwei weitere Menschen werden schwer verletz. Jetzt sind neue Erkenntnisse zum Unfall und zum Zustand der Opfer bekanntgeworden.