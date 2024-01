Bei Grabungen zwischen dem Ravensburger Rathaus und dem Waaghaus glaubten Archäologen im vergangenen Sommer, Reste der alten Stadtmauer entdeckt zu haben. Was zunächst ein wenig nach Spekulation klang, hat das Landesdenkmalamt nun bestätigt.

„Das Landesdenkmalamt bleibt bei seiner Einschätzung“, teilte das Regierungspräsidium Tübingen aktuell auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

Der Grund für die Grabungen im historischen Zentrum der Stadt waren die Bauarbeiten für die Nahwärmeleitungen, die derzeit verlegt werden. Während auf weiten Teilen des Marienplatzes nichts Erwähnenswertes aus der Geschichte entdeckt wurde, machten die die Arbeiten begleitenden Archäologen einen spannenden Fund im Bereich zwischen dem historischen Rathaus und dem Waaghaus. Dort glaubten die Wissenschaftler, auf massive Reste der alten staufischen Stadtbefestigung gestoßen zu sein.

Zur Einordnung: Mitte des 14. Jahrhunderts entstand außerhalb der Stadtmauern der heutigen Oberstadt die neue Unterstadt. In diesem Zuge wurde der alte Stadtgraben zugeschüttet - der heutige Marienplatz. Die alte Stadtmauer wurde durchbrochen oder ganz abgerissen und schließlich auch die Unterstadt durch eine Befestigung umrahmt.

Relikt der mittelalterlichen Stadterweiterung

Was nun im vergangenen Sommer entdeckt wurde, sind voraussichtlich Reste der alten staufischen Stadtmauer, die in früheren Tagen die Oberstadt schützte. Besonders spannend ist die Annahme, dass sich zwischen Rathaus und Waaghaus auch ein Eingangstor zur Oberstadt befunden haben dürfte.

Darauf deuten zwei Erkenntnisse hin: Als das Waaghaus in den 1980er-Jahren renoviert wurde, fand man dort Teile einer Stadtbefestigung und Hinweise auf einen früheren Turm. Im vergangenen Jahr kamen die Archäologen und Historiker aufgrund der neuerlichen Grabungen zu der Annahme, dass neben dem Rathaus ebenfalls ein Turm gestanden hat. Das könnte dafür sprechen, dass die Wissenschaftler tatsächlich auf das ehemalige Stadttor Ravensburgs gestoßen sind.

„Sehr spannend“ findet es die Stadtverwaltung, was die Archäologen im Rahmen der Grabungen gefunden haben. Timo Hartmann, Sprecher der Verwaltung, sagt dazu: „Wenn wir in der Altstadt solche Baustellen haben, können wir wohl in vielen Fällen damit rechnen, interessante Entdeckungen zu machen. Hier war es offensichtlich laut Denkmalamt besonders interessant.“ Details der begonnen Dokumentation der Wissenschaftler seien im Moment aber noch nicht bekannt.