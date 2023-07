Rund 550 Schülerinnen und Schüler aus Ravensburger Schulen haben am Sonntag in der Oberschwabenhalle bei „Tanzen — spielen — musizieren“ zwei Stunden lang die vielen Besucher begeistert, die problemlos die große Halle und deren Ränge füllten. Dass die Veranstaltung bestens ankam, war beim Publikum unschwer zu erkennen. Kleine und große, jüngere und ältere Besucher waren begeistert und sparten nicht mit Beifall.

Vor vielen Jahren habe ich meine Tochter hier bejubelt, danach meinen Enkelsohn, und jetzt ist meine kleine Urenkelin schon mit dabei, erzählte eine Seniorin erfreut.

Und fügt hinzu: „Das ist mein Rutenfest.“

Eine großartige Show versprachen die beiden Moderatorinnen Johanna Glück und Mialou Redlinger vom Schülerrat der Stadt Ravensburg gleich zu Beginn. Und sie versprachen nicht zu viel. Mit zwölf faszinierenden Programmpunkten verging die Zeit wie im Flug. Die Einstimmung in das Programm übernahm die Schulband der Werkrealschule St. Konrad unter der Leitung von Eva Spitzmüller. Die jungen Musiker begleiteten das Geschehen und sorgten auch bei Auf– und Umbauaktionen auf der anstelle einer Bühne auf dem Boden markierten Auftrittsfläche, dass niemandem die Zeit lang wurde.

Unterhaltsame Tanz– und Turneinlagen

Trubelige Dynamik entstand, als die vielen Schüler aus den Grundschulen Neuwiesen, Oberzell, Kuppelnau, St. Konrad, Stefan–Rahl, Weststadt und Klösterle in jeweils farblich abgestimmten Rutenfest–T-Shirts mit dem Ravensburger Stadtmaskottchen „Mehli“ die ebenerdige „Bühne“ eroberten. „The Weekend“ lautete das gemeinsame Motto. Mit unterhaltsamen Tanz– und Turneinlagen, bunten Bändern, Tüchern und Sommerhüten verbreiteten die jungen Akteure Freude, gute Laune, Wochenend– und Ferienstimmung.

Viel Beifall gab es für den Rope–Skipping–Tanz der Schülerinnen der Realschule Klösterle, die ihr Können im Seilspringen spielerisch–vielfältig unter Beweis stellten. Danach entführten Schüler der Realschule St. Konrad in die Unterwasserwelt mit Meerjungfrau Arielle. Ihre glitzernden Kostüme und die gekonnte Licht–Tanz– und Turnshow sorgten für Begeisterung. Nachdenklich stimmte die Aufführung „Abflug“ der Gemeinschaftsschule Ravensburg. „Sind wir gefangen in einer Welt, die wir selbst geschaffen haben?“ fragten die Schüler und thematisierten eindrucksvoll Mobbing, Hass und Wut im Netz, Gewalt, Kämpfe und die perfekte Illusion der Cyberwelt.

Was nachts im Zirkus passiert

In der zweiten Programmhälfte zeigte die Realschule Ravensburg, dass Jumping Fitness begeisternden Tanz– und Turn–Spaß bedeuten kann. Die Schüler des Welfen–Gymnasiums verrieten ihren Zuschauern, was nachts im Zirkus so alles passieren kann, wenn Einrad–Artistinnen, Jongleure, Diabolo–Künstler und andere durchstarten. Einfallsreichtum, Originalität, Körperbeherrschung und turnerisches Können zeichneten die Dschungelbuch–Aufführung des Albert–Einstein–Gymnasiums aus. Nicht nur auf der Leinwand, auch im Spiel erwachten Mogli, Balu, Baghira, Shir Khan, King Louis und die Schlange Kaa zum Leben. Sie erhielten — wie auch alle vorangehenden Darbietungen — viel Applaus.

Mit einem Ruata–touille verwöhnten die Akteure des Gymnasiums St. Konrad die Besucher. Sie schwangen ihre Kochlöffel und lockten mit Kässpätzle die Disney–Mickey–Maus aus Paris nach Ravensburg. Ganz dunkel wurde es zum Schluss beim Schwarzlichttheater des Spohn–Gymnasiums. Die komplett schwarz gekleideten Akteure begeisterten mit ihrer mittels Leuchtbildern erzählten Geschichte von einem Taucher und einem Schatz.

Beim großen Finale dann fanden alle Akteure noch einmal zusammen. Gemeinsam mit dem Publikum sangen sie das Ravensburger Heimatlied.

Großes Engagement in den Schulen

Karlheinz Beck, der zusammen mit Sabine Arnegger und Christoph Hepperle vom Kulturmanagement des städtischen Kulturamts die Gesamtleitung der Veranstaltung hatte, bat auch die 30 Lehrkräfte, die mit ihren Schülern die Programmpunkte vorbereitet und einstudiert hatten, vor das Publikum. „Ohne Sie alle wäre eine solche Veranstaltung nicht denkbar“, sagte er und bedankte sich für das große Engagement in den Schulen, aber auch im Organisationsteam der Stadt Ravensburg. Die Zusammenarbeit sei gut und effektiv. Die Schulen könnten ihre Themen frei wählen, berichtete Christoph Hepperle. „Wir begleiten, organisieren und koordinieren dann alles.“ Bereits im März habe man mit den gemeinsamen Planungen und Absprachen begonnen.