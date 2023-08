Kaum zwei Kilometer Luftlinie von der vielbefahrenen Bundesstraße entfernt, liegt am äußersten Südzipfel der Ortschaft Schmalegg im Weiler Eschau eine Kirche, deren Größe auf den ersten Blick überrascht. Es ist keine Kapelle, sondern die dem heiligen Gallus geweihte Pfarrkirche. Auf einem Hügel, umgeben von einem kleinen ummauerten Friedhof und von einem großen Turm bekrönt, liegt sie, inmitten von Obstgärten, Wiesen und Wäldern in einer reizvollen Landschaft. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Kirche im Jahre 1191.

Sitze zahlreicher niederadliger Geschlechter vermutet

Hier, im Gebiet des ehemaligen Landkapitels Teuringen, das vom Bodensee bis nach Riedhausen im Norden reichte, fällt eine für das Hochmittelalter außergewöhnlich hohe Dichte an Pfarrkirchen, auch in sehr kleinen Orten wie Eschau, auf. Man vermutet hier die Sitze zahlreicher niederadliger Geschlechter, die diese als Eigenkirchen gegründet haben. Zu der „Minipfarrei“ gehörten nur noch die Weiler Hinterweißenried, Aich und Ganter.

Vom Dominikanerinnenkloster Löwental kam Eschau 1443 an die Priesterbruderschaft der Ravensburger Liebfrauenkirche. Fast 400 Jahren (bis 1812) war St. Gallus nun eine Filiale von Liebfrauen. Die Untertanen mussten dafür den Zehnten an „Flachs, Hanf, Öhmd, Äpfel, Birnen, Nüssen, Rüben und Erdäpfeln“ entrichten, wie eine Quelle aus der Barockzeit berichtet. 1834 wurde Eschau mit Bavendorf vereinigt und der Sitz des Pfarrers dorthin verlegt. Noch vor wenigen Jahrzehnten fand im Sommer jährlich eine Prozession von Bavendorf hierher statt.

Immer wieder bauliche Veränderungen

Trotz der sehr wenigen Pfarrmitglieder wurden an der Kirche immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen. Nach der Errichtung eines spätgotischen Chors erfolgte ein großer Umbau des Schiffs um 17. Jahrhundert. Der für den Bau unverhältnismäßig große Turm entstand nach der Vereinigung mit Bavendorf im Jahre 1840.

Der Innenraum überrascht durch seine reiche und interessante Ausstattung. Das späte Mittelalter ist durch das Sakramentshaus und drei Altarskulpturen präsent. Den Barock vertreten das schöne Gitter vor der Sakramentsnische und eine Reihe von Skulpturen, die auf Podesten an der Wand angebracht sind, desgleichen eine schöne Kreuzigungsgruppe. Auch die gemalten Kreuzwegstationen sind ganz in barocker Manier gestaltet.

Neugotischer Hochaltar von Ravensburger Bildhauer

Im späten 19. Jahrhundert wurde die Kirche weiter ausgeschmückt. Aus der Werkstatt des Ravensburger Bildhauers Theodor Schnell dem Älteren (1836—1909) stammt der neugotische Hochaltar; eine Arbeit, wie man Sie in unseren Kirchen nur noch selten findet. Dieser wurde 1890 anlässlich der Generalversammlung des „christlichen Kunstvereins der Diözese Rottenburg“ in Ravensburg ausgestellt. In der Mittelnische steht eine Muttergottes mit Kind; seitlich sind Skulpturen des Johannes mit Kelch und des Kirchenpatrons Gallus mit dem Bären zu sehen. Die Figuren werden dem berühmten Bildschnitzer der Spätgotik Jacob Russ (von 1482 bis 1506 nachgewiesen als Bürger in Ravensburg) zugeschrieben. Vor dem Altar ist eine kaum mehr kenntliche Platte eines Priestergrabes in den Boden eingelassen.

In den 1980er–Jahren wurde die Kirche innen und außen restauriert. Sie ist nur mit einem Schlüssel zugänglich, der im Nachbarhof verwahrt wird. Sehr stimmungsvoll ist auch der kleine Friedhof. Hier werden Bewohner der Pfarrweiler noch heute beigesetzt. Wer all dies in Ruhe auf sich wirken lässt, wird dem Verfasser des Schmalegger Heimatbuchs von 1963, Josef Schmid, zustimmen: „Hier weht spürbar der Hauch der Ewigkeit“.