Gute Nachrichten fürs neue Jahr: Der Landkreis Ravensburg senkt seine allermeisten Müllgebühren in den Jahren 2024 und 2025. Wer wie viel spart und warum manches trotzdem teurer wird - ein Überblick.

Vorneweg: Es ist kein Geschenk, das der Kreis seinen Bürgern mit den niedrigeren Gebühren macht. Denn er darf damit keinen Gewinn erwirtschaften und muss deshalb, wenn er es trotzdem tut, die Gebühren wieder senken. Das passiert jetzt.

Warum wird es günstiger?

Weil Altpapier mehr Geld eingebracht hat als erwartet, sind im Jahr 2021 Überschüsse in Höhe von 2,6 Millionen Euro aufgelaufen. Hinzukommen 2,1 Millionen Euro, die der Kreis bei der letzten Kalkulation zum Ausgleich eines Mangels in den Vorjahren erheben musste. Es geht also um eine Entlastung in einer Gesamthöhe von mehr als 4,7 Millionen Euro. Die werden gestaffelt verteilt. Kurz gesagt, geht es dabei nach dem Schema „je kleiner die Tonne, desto größer die Entlastung“.

Wer spart wie viel?

Die Jahresgebühr bei den Restmülltonnen sinkt beim 40-Liter-Behälter von 60,90 Euro auf 47,10 Euro. Lediglich bei der größten Tonne mit 1100 Litern steigt sie um 41,70 Euro auf 701,60 Euro. Die Preise für die Leerung bleiben bei fast allen Größen gleich, eine Erhöhung gibt es auch hier nur bei der 1100-Liter-Tonne und zwar um 4,10 Euro auf 58,63 Euro. Die Gebühr für den Bioabfall steigt zwischen 70 Cent und 4,30 Euro.

Kommt bald ein Recycling-Anreiz?

Für eine andere Form der Entlastung sprach sich in der jüngsten Kreistagssitzung SPD-Kreisrat Korbinian Sekul aus. „Jeder Liter Müll, der nicht recycelt werden kann, ist eine Belastung für die Umwelt“, sagte er. Er forderte eine neue Kalkulation, die einen finanziellen Anreiz für die Müllvermeidung beinhaltet. Also keine Verbilligung getreu dem Motto „je größer die Tonne, desto günstiger der Liter Restmüll.“ So ist es im Moment, wenn man die Gebühr auf den einzelnen Liter umrechnet.

Doch das ist rechtlich heikel. Denn der Kreis muss mit den Gebühren die realen Kosten umlegen. Die Fahrt des Müllautos kostet gleich viel, ob der Bürger eine große oder kleine Tonne zur Leerung gibt. So ist es im Rechtssystem logisch, dass der Liter Müll in der großen Tonne zur Entsorgung günstiger wird.

Wann wird neu beschlossen?

Dieter Krattenmacher (CDU) stellte fest: „Die Verwaltung hat es geschafft, die Kosten zu senken und damit werden die allermeisten Menschen entlastet. Eine gute Nachricht.“ Ein Rechtsrisiko kurz vor der Gebührenaufstellung für 2024 „macht die CDU aber nicht mit“.

Er gab zu bedenken: Die großen Tonnen stehen vor allem vor den Mehrfamilienhäusern, wo die Mieten nicht so hoch sind. In der Konsequenz würde der SPD-Antrag genau diese Mieter mehr belasten. Weil die neuen Gebühren für die Jahre 2024 und 2025 gelten, wird der Kreis frühestens in anderthalb Jahren über eine neue Kalkulation beraten.