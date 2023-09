Wie gelingt der berufliche Wiedereinstieg nach der Babypause? Was braucht es für ein selbstsicheres Auftreten und gute Kommunikation? Und worauf muss ich achten, wenn ich mich nebenberuflich selbstständig machen will? Antworten auf diese Fragen versprechen die Frauenwirtschaftstage der Region Bodensee-Oberschwaben. Vom 13. bis zum 25. Oktober finden an verschiedenen Standorten Veranstaltungen, Workshops und auch Online-Seminare statt. Interessierte können sich online anmelden.

17. Auflage der Frauewirtschaftstage in der Region Bodensee-Oberschwaben

Bereits zum 17. Mal veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf in Zusammenarbeit mit den Städten Ravensburg und Friedrichshafen, der Hochschule Weingarten (RWU) sowie zahlreichen weiteren Akteuren die Frauenwirtschaftstage. Die landesweite Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in der Berufswelt zu unterstützen und so für mehr Gleichberechtigung zu sorgen.

Ziel: „Chancen aufzeigen“, „vernetzen“ und persönliche Weiterentwicklung

Das möchte auch Martina Schmidt von der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Bodensee-Oberschwaben:

Wir wollen mit unseren Wirtschaftstagen Frauen in der Berufswelt Chancen aufzeigen, sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen und mit unseren Events eine Möglichkeit bieten, Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzen. Martina Schmidt

Die Kooperation verschiedener Akteure sei landesweit einzigartig, schaffe auch finanzielle Spielräume und ermögliche ein breites Angebot, das weit über das anderer Regionen hinausreiche.

Laura Fröhlich (“Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“) zu gast

Am 13. Oktober startet die zwölftägige Initiative mit der Auftaktveranstaltung in den Räumen der IHK Bodensee-Oberschwaben in Weingarten. Autorin Laura Fröhlich wird dort um 18 Uhr, mit Blick auf ihr aktuelles Buch „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles“ zum Thema Doppelbelastung von Frauen im Berufs- und Familienalltag, sprechen. Der Vortrag ist kostenlos und bietet anschließend die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Welche Angebote gibt es?

Über den gesamten Veranstaltungszeitraum finden Workshops und Vorträge an den verschiedenen Standorten in Friedrichshafen, Weingarten und Ravensburg statt. Themen sind unter anderem: „Von der Idee zum Projekt ‐ Eigene Ideen strukturiert in die Tat umsetzen“, „Souveräne und selbstsichere Kommunikation für Frauen“ oder „Wer ‐ wie ‐ was? Angebote und Hilfen für den erfolgreichen Wiedereinstieg“. Zum Teil sind die Veranstaltungen kostenfrei. Bei den kostenpflichtigen Tagesveranstaltungen zahlen die Teilnehmerinnen 90 Euro, für halbtägige Veranstaltungen kosten 45 Euro.

„Von der Berufsrückkehrerin bis zu Unternehmerin ist alles dabei“

„Wir erwarten ein breites Publikum“, blickt Eva Maria Komprecht, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ravensburg, voraus. „Von der Berufsrückkehrerin bis zur erfolgreichen Unternehmerin ist alles dabei.“ Ihr ist wichtig, das Thema Gleichstellung „in die Breite zu tragen“. Vor allem stehe bei den Frauenwirtschaftstagen aber die persönliche Entwicklung der Teilnehmerinnen im Fokus.

Das vollständige Programm gibt es auf der Homepage der Frauenwirtschaftstage unter www.frauenwirtschaftstage-sued.de. Hier können sich Interessierte auch zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden.