Auf Initiative des Mailänder Kardinals Martini sind in Mailand in den 1970er-Jahren die ersten „Orte des Zuhörens“ entstanden. 2005 wurde ein vergleichbares Projekt auf deutschem Boden in Reutlingen gegründet. Seit 2011 ist Ravensburg einer von mehr als 30 Standorten der Diözese Rottenburg-Stuttgart. In gemeinsamer Trägerschaft der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Mitte und der Caritas Bodensee-Oberschwaben haben sich die Türen der Kirche geöffnet. Nicht nur für diejenigen, die beten oder Stille erleben möchten, sondern auch für die Menschen, die reden wollen. 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leihen seitdem in der Ravensburger Liebfrauenkirche und im Haus der Katholischen Kirche („Einfach Essen“ und „Begegnungscafé“) Mitmenschen ihr offenes Ohr, ihre Zeit und ihre Kompetenz. Herkunft, Religion, Alter oder Geschlecht spielen keine Rolle. Ein Ehrenamt auf Win-Win-Basis, von dem auch die „Macher“ profitieren.

Christine Mauch, Gemeindereferentin von „Kirche in der Stadt“ und eine der beiden Initiatorinnen von „Orte des Zuhörens“, spricht von einem „leisen“ Projekt: „Wir wollen da sein, offen für jede Fragestellung, zuhören. Wir bieten keine Therapie, verweisen aber notfalls an entsprechende Beratungsstellen.“

Schwerpunktthemen: Einsamkeit, Trauer, Familienkonflikte oder prekäre Situationen

„Über das Zuhören entsteht zunächst eine Beziehung“, erzählt Monika Braun, Kirchengemeinderätin von Liebfrauen und zuständig für die Schulung der Ehrenamtlichen. „Oft spricht man anfangs über Alltägliches, und erst beim zweiten oder dritten Mal kommt es zum eigentlichen Anliegen. Nicht selten signalisiert jemand: ,Ich bin allein. Es tut gut, dass im Begegnungscafé jemand mit mir redet.’“

Einsamkeit, Trauer, Familienkonflikte, prekäre Situationen wie Armut oder Wohnsituation sind Schwerpunktthemen. Auch Flüchtlinge kommen und wollen reden. Eine Gruppe ukrainischer Frauen hat sich hier kennengelernt und findet sich nun in eigener Regie im Begegnungscafé zusammen. Die Gespräche dauern meist zwischen zehn und dreißig Minuten. Die Zuhörer sind zu zweit, erkennbar an ihren Namensschildchen. Viele sind von Anfang an dabei, so wie Andrea Rehm, die ihre Erfahrung in der Steuerungsgruppe einbringt. Sie gehen interessiert, wertschätzend und offen auf jede Art von Lebensgeschichte ein.

„Die Menschen haben oft Tränen in den Augen“

So auch Paul Boczek, der nach Eintritt in den Ruhestand vor drei Jahren zusätzlich zu seiner Mitgliedschaft in einem Hospizverein die Ausbildung zum Zuhörer machte. „Mich bereichert es, dass andere mir vertrauen“, sagt er. „Die Menschen haben oft Tränen in den Augen, und ich spüre, dass sie das Gespräch als Erleichterung empfinden. Auch ich selbst bedanke mich hinterher für das Gespräch“.

Claudia Weiler und Monika Wolf-Schuler sind seit gut einem Jahr dabei. Auch ihnen bringt das Zuhören Freude und ein sinnstiftendes Gefühl. Besonders die Atmosphäre in der Liebfrauenkirche sei für alle Beteiligten wohltuend. Manche Menschen seien Stammgäste, sie kämen immer wieder, erzählen sie. Andere in akuter, schwieriger Lebenssituation erführen im Gespräch Entlastung. Dabei seien nicht Ratschläge angesagt, sondern die Stärkung des Vertrauens in die eigene Kraft durch empathisches Zuhören und Mitdenken.

Kenntnisse im Bereich Seelsorge, Gesprächsführung und Datenschutz

Menschen, die an diesem Ehrenamt interessiert sind, nehmen nach einem intensiven Vorgespräch an drei Wochenend-Schulungen im Haus der Katholischen Kirche teil. Sie erwerben in Gruppen von sechs bis zehn Teilnehmern Kenntnisse im Bereich Seelsorge, Gesprächsführung, Datenschutz und lernen vorhandene Hilfsnetzwerke kennen. Jedes Jahr finden zudem sechs dreistündige Gruppenabende statt, bei denen es um ein inhaltliches Thema ‐ teils mit Referenten ‐ und um Supervision geht. Ausflüge und kleine Feste sorgen für Zusammenhalt und Austausch im Team.

In der Weihnachtszeit bieten Sonderprojekte ebenfalls „Orte des Zuhörens“ an. So findet im Rahmen des Christkindlesmarktes das Lichterlabyrinth diesmal als ökumenisches Projekt in der evangelischen Stadtkirche ‐ früher Jodokskirche ‐ statt. Unzählige Kerzen weisen spiralförmig den meditativen Weg zur Mitte. Die „Herbergskirche“ in St. Jodok bietet am Heiligen Abend mit Musik, Weihnachtsevangelium, einem Film, einer Geschenktüte (finanziert von der Bürgerstiftung) und geschulten Zuhörern weihnachtliche Geborgenheit. „Unentgeltlich ein wenig von seiner Zeit zu verschenken, um den Menschen zuzuhören, ist die erste Geste der Nächstenliebe“, drückt Papst Franziskus die Bedeutung des Zuhörens aus.

Wer sich für eine Mitarbeit bei „Orte des Zuhörens“ interessiert, wendet sich bitte an [email protected] oder telefonisch ans Pfarrbüro unter 0751/361960. Termine: „Orte des Zuhörens“, samstags 10 bis 12 Uhr, Liebfrauenkirche; Einfach Essen, mittwochs 11.30 bis 13 Uhr, Haus der Katholischen Kirche; Begegnungscafé, donnerstags, 16 bis 18 Uhr, Haus der Katholischen Kirche.