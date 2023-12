Herbergskirche in St. Jodok am Heiligen Abend

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, gibt es zwischen 12 und 16 Uhr eine Herberge für alle in St. Jodok. Das Weihnachtsevangelium wird als Film gezeigt, es erklingen Weihnachtslieder live gespielt,

Kerzen können an der Krippe angezündet werden und ein persönlicher Weihnachtssegen wird zugesprochen. Für alle gibt es eine „Weihnachtstüte to go“. Die Herbergskirche wird von der Bürgerstiftung Ravensburg, Elisabethfrauen St. Jodok, Vinzenzmänner, Hotel Restaurant Sennerbad, clausgemacht mit Pizzagutscheinen, Firma Kambley und einer Obstspende der BayWa Ravensburg unterstützt. Zum Abschluss der Herbergskirche in St. Jodok findet um 16.30 Uhr eine Krippenfeier für Familien mit älteren Kindern und junggebliebenen Erwachsenen statt.