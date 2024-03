Helmut A. Mayer-Ehinger stellt erstmals in der Galerie der Caritas aus

(sz) Helmut A. Mayer-Ehinger stellt vom 14. März bis 15. Juli in der Galerie der Caritas aus. Künstler und Ausstellungsort passen durchaus zueinander. Der Maler schafft Werke, die unter anderem von seiner Arbeit als Gemeindeseelsorger und Klinikpfarrer geprägt wurden, so die Ankündigung.

Unter dem Dach des Caritas-Zentrums in der Seestraße 44 werden „Allerlei stille Bilder“ zu sehen sein, die „einen ansehen, aber eben auch gesehen werden können, als etwas, das eben auch da ist, Gegenüber“, so beschreibt es der Künstler in dem Schreiben der Caritas. 1938 in Stuttgart geboren und zuletzt in Heilbronn wirkend, ist Mayer-Ehinger seit 2005 emeritierter Gemeindeseelsorger und Klinikpfarrer. Besonders seine letzte Station als Klinikpfarrer in einem 950-Bettenhaus hätten ihn mit den Grenzen des menschlichen Daseins konfrontiert und viele Eindrücke aus dieser Zeit hätten sich in seinen Bildern niedergeschlagen, so die Ankündigung.

Mayer-Ehinger hat seine Werke bereits in etlichen Ausstellung gezeigt. Martin Oswald beschreibt das Wirken und Erzählen seiner Bilder als „Wechselspiel aus Nähe und Distanz, Ruhe und Erregung zwischen Bild und Betrachten“, so die Pressemitteilung. Der Maler Helmut A. Mayer-Ehinger erschaffe demnach in einem hochkonzentrierten, künstlerischen Prozess vielfältig geschichtete Texturen aus linearen und farblichen Geflechten.

Die Kunstausstellung in der GiC kann zu den Öffnungszeiten des Caritas-Zentrums in Ravensburg besucht werden.