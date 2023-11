In einer Welt, die oft von Egoismus und Eigeninteressen geprägt zu sein scheint, gibt es Augenblicke, die daran erinnern, wie viel Gutes Menschen bewirken können, wenn sie zusammenhalten. Vor zehn Jahren rief die „Schwäbische Zeitung“ eine Spendenaktion ins Leben, die unter dem Titel „Helfen bringt Freude“ die Herzen der Leserinnen und Leser berührte und seither unzählige Leben zum Besseren verändert hat. Mehr als 5,4 Millionen Euro wurden seit Beginn von „Helfen bringt Freude“ im Jahr 2013 an internationale und lokale Hilfsprojekte gespendet.

Ein Rückblick auf vergangene Jahre

Bereits in den Anfangsjahren 2013 und 2014 setzte sich die „Schwäbische Zeitung“ zusammen mit Hilfsorganisationen gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg und Bayern ein. Darunter auch durch die Partnerorganisation Caritas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Der Erlös von rund 317.000 Euro floss in Aktionen für den Schutz und die Versorgung von Kindern und Jugendlichen.

Im Jahr 2015 kamen unter dem Schwerpunkt „Umsorgt und begleitet ‐ würdevolles Leben bis zuletzt“ 180.000 Euro zusammen. Damit unterstützten die Leserinnen und Leser die ambulante Hospiz- und Trauerarbeit der Caritas und ihrer Partnerorganisationen im südlichen Baden-Württemberg und im Landkreis Lindau.

Seit 2016 steht das Motto „Fluchtursachen bekämpfen“ über der Aktion. Die Erlöse von fast 930.000 Euro flossen damals je zur Hälfte in mehr als 80 lokale Initiativen, Caritas-Vorhaben und in zwei Flüchtlingscamps im Nordirak.

Langjährige Vereine wieder mit dabei

„Helfen bringt Freude“ hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl beeindruckender Projekte unterstützt und eine Brücke zwischen Hilfsorganisationen und engagierten Leserinnen und Lesern geschlagen. Auch in diesem Jahr finden sich wieder lokale Projekte und Organisationen auch aus Ravensburg und Umgebung, die bereits in Vorjahren mit dabei waren.

Eichwald-Stiftungsfonds Arche Indien

Seit Jahren engagiert sich der Eichwald-Stiftungsfonds für die Arche in Chennai, Indien. Diese Einrichtung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen.

Friends of Extrek Africa Tansania

Die „Friends of Extrek Africa“ setzten sich für notleidende Menschen in Tansania ein. Mithilfe der Spenden aus 2022 konnte ein neues Dusch- und Toilettenhaus errichtet werden, wodurch Gäste auf der Farm übernachten können. Zudem ermöglichte der Kauf von Land und Saatgut den Aufbau nachhaltiger Existenzgrundlagen.

Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner / Preda-Stiftung Philippinen

Die Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner unterstützt das Kinderschutzzentrum Preda auf den Philippinen und setzt sich dafür ein, Gefängniskinder zu befreien. Die Kinder erhalten nicht nur ein Zuhause, sondern auch Zugang zu Bildung und Therapie. Als einer der wichtigsten Orte für die Kinder sind die Jungen- und Mädchenhäuser. Hierher kommen missbrauchte Kinder, die Zuflucht suchen und dringend Hilfe benötigen.

Zusätzlich zu einem sicheren Umfeld durch intensive Betreuung und Therapien, erhalten sie auch Zugang zur Bildung. Dafür wurden mit den Spendengeldern aus den vergangenen Jahren unter anderem Tablets finanziert.

Projekt Emmaus-Schule Uganda

Die Partnerschaft der Ravensburger Gemeinschaft Immanuel mit der Emmaus-Schule in Uganda ermöglicht Kindern aus ärmsten Verhältnissen eine gute Schulbildung. Neben einer klassischen Bildung werden den Kindern auch grundlegende Fertigkeiten angeboten. Dazu zählen Gartenbau, Nahrungsproduktion, Sozialverhalten und gewaltfreie Konfliktlösung.

In den kommenden Wochen wird die „Schwäbische Zeitung“ über weitere Projekte und Organisationen berichten und darüber informieren, welche neuen Initiativen auf Spenden angewiesen sind.