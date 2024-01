Kindern ein sicheres Umfeld schenken. Das ist das Ziel von „LuChs“, einem Projekt der Kinderstiftung Ravensburg. Unterstützt wird die Stiftung auch in diesem Jahr von der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“.

Eine der ehrenamtlichen Mitglieder des Projektes ist die 66-jährige Iris Köberle-Jakubek. Schon während ihrer Zeit im Schuldienst hat sie hautnah miterlebt, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen im Leben haben. Viele der im Projekt LuChs betreuten Kinder haben mit Herausforderungen in ihrer Familie oder der Gesellschaft zu kämpfen. LuChs schafft einen geschützten Raum, in dem die jungen Menschen auch offen über ihre Probleme sprechen können - ein Raum außerhalb der Familie, in dem sie gehört werden.

Dabei steht LuChs für „Lernen und Chancen schenken“. Das Konzept ist einfach, aber wirkungsvoll, verrät Projektkoordinatorin Franziska Wieland der „Schwäbischen Zeitung“: „Kinder und Jugendliche treffen sich einmal pro Woche ganz persönlich mit einem ehrenamtlichen Erwachsenen. Dabei wird auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes eingegangen.“ Denn gerade Eltern mit Migrationshintergrund tun sich schwer, ihre Kinder bei schulischen Problemen zu unterstützen. Während der Treffen werden aber nicht nur Schulaufgaben bearbeitet. So haben die Kinder und Jugendlichen auch die Möglichkeit, über persönliche Probleme und Konflikte mit den Betreuern zu sprechen. „Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist daher Vertrauen sehr wichtig“, sagt Iris Köberle-Jakubek, „das muss von Anfang an aufgebaut werden.“

Mit den Kindern auf Augenhöhe sein

Der richtige Umgang mit den Kindern sei daher essenziell. Daher werden die Ehrenamtlichen zu Beginn ihrer Arbeit auch geschult, sagt Franziska Wieland. So befinden sich die Erwachsenen später auf Augenhöhe mit den Kindern, um ihren Bedürfnissen entgegenzukommen. Auch die Gestaltung der Treffen und Herausforderungen wie interkulturelle Konflikte stehen bei den Schulungen im Fokus.

„Doch das Projekt soll sich auch von der Schulerfahrung abheben“, sagt Franziska Wieland. „Kinder brauchen eine Bezugsperson, die ihnen zur Seite steht, wenn sie im häuslichen Umfeld nicht die notwendige Unterstützung erhalten. Sei es aufgrund von vielen Geschwistern im Haushalt oder aus gesundheitlichen Gründen der Eltern“, erklärt Wieland. Die Kinderstiftung biete mit dem Projekt genau diese Möglichkeit, den Kindern eine verlässliche Begleitung zu ermöglichen, die über den schulischen Rahmen hinausgehe.

Für Iris Köberle-Jakubek ist die Arbeit im Projekt etwas ganz besonders. „Es ist eine selbstbestimmte Hilfe, die nicht nur den Kindern, sondern auch den Engagierten selbst viel gibt“, sagt sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung. Und weiter: „Durch meinen Ruhestand hatte ich etwas Angst, den Kontakt zu den jungen Menschen zu verlieren. Doch durch das Projekt konnte ich nicht nur meine eigenen Erfahrungen an die Kinder weitergeben, sondern auch selbst von ihnen lernen.“

Helfen bringt Freude ermöglicht Unternehmungen

Neben dem ehrenamtlichen Engagement ist das Projekt aber auch auf Spenden angewiesen. So möchte die Kinderstiftung in diesem Jahr mit Hilfe der SZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ weitere Aktivitäten finanzieren. „Im vergangenen Jahr sind wir mit den Kindern zum Beispiel Eisessen gegangen“, sagt Franziska Wieland. „Das war für einige der jungen Menschen ein unglaubliches Erlebnis. Denn viele von ihnen kennen das aus ihren Familien nicht.“ Auch eine „Materialkiste“ soll durch die Spenden mit weiteren Spielen ausgestattet werden.

Franziska Wieland sieht das Potenzial des Projekts aber noch lange nicht ausgeschöpft. Ihr Ziel ist es, das sich noch mehr Menschen wie Iris Köberle-Jakubek im Projekt ehrenamtlich engagieren, um weiteren Kindern Chancen für die Zukunft zu schenken.