Seit 25 Jahren ist Heinz Pumpmeier Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ravensburg. Wie die KSK nun mitteilt, wird er am 30. März 2025 altersbedingt ausscheiden. Sein Nachfolger steht bereits fest: Patrick Kuchelmeister, seit 2022 stellvertretender Vorsitzender.

„Es ist gut, dass der Verwaltungsrat eine rechtzeitige Nachfolgeentscheidung getroffen hat. Ich arbeite bereits jetzt mit Herrn Kuchelmeister eng und vertrauensvoll zusammen. Wir werden einen reibungslosen, fließenden Übergang ermöglichen“, wird Heinz Pumpmeier in der Pressemitteilung zitiert.

Bundesweites Ausschreibungsverfahren

Patrick Kuchelmeister ist 44 Jahre alt, in Sigmaringen geboren und lebt mit seiner Partnerin in Staig. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, in dieser facettenreichen und erfolgreichen Region Verantwortung für 185.000 Kunden und 700 Mitarbeiter zu übernehmen“, so Kuchelmeister.

Die frei werdende Stelle des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wird im Rahmen eines bundesweiten Ausschreibungsverfahrens zum 1. April 2025 besetzt.