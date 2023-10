Träger von Pflegeeinrichtungen in der Region schlagen Alarm. Wenn der Bund die Haushaltsmittel für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wie geplant drastisch kürzt, werden noch weniger junge Menschen in die Alten- oder Behindertenhilfe einsteigen. Trotz Fachkräftemangels, der perspektivisch in einer älter werdenden Gesellschaft immer schlimmer wird. Denn das FSJ ist für viele Schulabgänger ein Schnupper-Einstieg in den späteren Beruf.

Ampelregierung setzt den Rotstift an

In diesem Jahr liegen die Bundesmittel für die Freiwilligendienste ‐ dazu gehören neben dem FSJ auch das Freiwillige Ökologische Jahr für 16- bis 27-Jährige und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) für Menschen jeden Alters ‐ noch bei 326 Millionen Euro. Im nächsten Jahr sollen es 78 Millionen weniger sein, 2025 ist eine weitere Kürzung um 35 Millionen Euro geplant. So steht es im Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Die Taschengeld-Höchstgrenze soll gleichzeitig erhöht werden ‐ von derzeit 438 Euro auf 584 Euro. Sollte der Etat Ende November/Anfang Dezember so verabschiedet werden, würde also demnächst jeder dritte bis vierte Platz wegfallen. Und das, obwohl sich die Ampelregierung im Koalitionsvertrag eigentlich darauf verständigt hatte, die Freiwilligendienste zu stärken.

Großer Anteil an späteren Azubis

Wie bedeutend das FSJ für gemeinnützige Träger in der Region ist, zeigt das Beispiel der Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren, die im Kreis Ravensburg und Bodenseekreis zahlreiche Altenheime und Behinderteneinrichtungen betreibt. Dort sind nach Auskunft der stellvertretenden Pressesprecherin Susanne Droste-Gräff zurzeit 82 FSJ-ler beschäftigt, 53 davon in der Liebenau-Teilhabe (Hilfen für Menschen mit Behinderungen). Aktuell seien zudem 16 FSJler in der Altenhilfe, neun im Berufsbildungswerk Adolf Aich und drei in den Liebenau-Kliniken. Eine weitere Person sei in der Holding eingesetzt. Wie viele sich davon für eine Ausbildung in der Altenpflege oder Behindertenhilfe entscheiden werden, stehe noch nicht fest. Erfahrungsgemäß aber immer ein gewisser Anteil.

„Wir sind überzeugt davon, dass Freiwilligendienste zur Persönlichkeitsentwicklung und dem Verständnis für die Wichtigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der sozialen Berufe beitragen“, meint Droste-Gräff. „In jedem Fall ermöglicht dieses Engagement einen Blick über den Tellerrand, der lebenslang wirkt. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass ein Teil dieser jungen Menschen nach einem Freiwilligendienst einen Beruf im sozialen Bereich ergreift, der vorher nicht in ihrem Fokus lag.“ Wenn also die Mittel gekürzt würden und weniger junge Menschen ein FSJ machen, würden die Chancen darauf sinken, dass die heranwachsende Generation solche Erfahrungen machen könne ‐ und der zuvor beschriebene Effekt bliebe aus.

Noch besser: Gemeinnütziges Pflichtjahr für alle

Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau, würde sogar begrüßen, wenn es ein gemeinnütziges Pflichtjahr für alle Schulabgänger gäbe. Dieses dürfte aber keinesfalls ein Lückenfüller für den vom Fachkräftemangel betroffenen Sozialbereich sein. Im Gegenteil: Ein Pflichtjahr müsse so attraktiv gestaltet sein, dass er für junge Menschen weniger als Pflicht denn als Vorteil wahrgenommen wird.

Wir können uns vorstellen, dass es für das soziale Pflichtjahr Punkte gibt, die später für eine Ausbildung oder ein Studium in einem ähnlichen Bereich angerechnet werden können, so Markus Nachbaur.

Ähnlich äußert sich Andrea Thiele, Vorstandssprecherin der St.-Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad Waldsee, die ebenfalls zahlreiche Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen in Oberschwaben und der Bodenseeregion betreibt. 30 bis 35 Prozent der FSJ-ler entscheiden sich später für eine Ausbildung bei der Stiftung, sei es in der Altenpflege, als Heil- und Erziehungspfleger oder in einem Dualen Studium. Dabei schwankt die Zahl der Freiwilligen von Jahr zu Jahr, aktuell sind es 58, im Vorjahr waren es sogar 78.

Üble Auswirkungen für Altenheimbewohner

Durch die Kürzung im Bundeshaushalt wäre auch der Einsatz von Freiwilligen innerhalb der St.-Elisabeth-Stiftung massiv betroffen. Für Andrea Thiele eine dramatische Entwicklung, deren Konsequenzen im Detail noch nicht vorstellbar seien.

„Kommen die Einsparungen im vom Bundesministerium der Finanzen und für Familie vorgegebenen Umfang, dann müssen auch wir intern rechnen und planen und schauen, was dann überhaupt noch im Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Diözese möglich ist. Klar ist auch, dass neben den Freiwilligen selber vor allem unsere Menschen in den Wohnparks und den Einrichtungen der Teilhabe auf den liebgewonnenen Umgang mit jungen Menschen und deren Hilfsangebote und Unterstützungen verzichten müssten. Da ginge ein entscheidendes Stück Lebensqualität verloren.“

Mit den angekündigten Maßnahmen spare die Bundesregierung ein erfolgreiches und jahrzehntelang bewährtes Format für Orientierung, Bildung und gesellschaftliches Engagement junger Menschen kaputt. Die Sparmaßnahmen torpedierten zudem die Bemühungen der Träger, den Freiwilligendienst auszubauen und attraktiver zu gestalten. Die gesellschaftlich gewollte Inklusion von Menschen aus einkommensschwachen Verhältnissen sowie Menschen mit Unterstützungsbedarf und Beeinträchtigungen werde durch die Kürzungen fast unmöglich.

Die 21-jährige Carolin Schmitz ist eine derjenigen FSJ-ler, die im Anschluss eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft beim Ravensburger Bruderhaus absolviert hat. „Im Alter von 16,17 ist es einfach schwierig zu wissen, was man will“, freut sie sich im Nachhinein über die Möglichkeit, in den Beruf hereinschnuppern zu können. Ohne das FSJ, bei dem sie ein halbes Jahr lang Zeit hatte, sich intensiv um die Bewohner im Pflegeheim zu kümmern, wäre sie niemals auf die Idee gekommen, Altenpflegerin zu werden, sagt sie.