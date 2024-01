Heimspiel gegen den Tabellenletzten

Der EV Ravensburg empfängt in der Eishockey-Landesliga Bayern am Freitag in CHG-Arena um 20 Uhr den Tabellenletzten ERC Lechbruck. Drei Punkte sind nötig, wollen die Oberschwaben nicht die nach den Erfolgen des vorigen Wochenendes erreichte gute Position im Play-off-Rennen wieder verspielen. Die Gäste aus Lechbruck sind keinesfalls zu unterschätzen und gefährlicher, als es ihr Tabellenplatz aussagt - das haben sie mit einem 5:1 in Sonthofen bewiesen. Auch mit dem Tabellenzweiten ERC Sonthofen misst sich der EVR an diesem Wochenende. Anpfiff ist dort am Sonntag um 18 Uhr.

Philipp Heckenberger ist wieder im Training

Trainer Pyry Eskola dürfte wieder auf einen breiten Kader zurückgreifen können. Adrian Kirsch und Dustin Vycichlo haben in Burgau ihr Comeback gegeben. Fabian Herzog war bereits gegen Pfronten mit dabei. In der Woche stieg auch Philipp Heckenberger nach seiner Oberarmverletzung wieder ins Training ein. Ob Eskola auch auf Juniorenspieler setzen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.