Provinz spielen zwei ganz neue Songs in Ravensburg

Zweimal musste das Heimat-Konzert von Provinz bereits verschoben werden. Erst machte die Pandemie den Musikern einen Strich durch die Rechnung, dann musste 2022 ihre Tour wegen eines Krankheitsfall in der Band abgesagt werden. Die Tour konnte in diesem Jahr aber wieder aufgenommen werden und die Band trat auf den größten Festivals Deutschlands auf, wie auf dem „Southside“ in Neuhausen ob Eck oder „Rock im Park“ in Nürnberg.

Nun aber hat das Warten der Oberschwäbischen Fangemeinde ein Ende und das Konzerthaus heißt die vier Jungs aus Vogt und Waldburg am Mittwoch und am Donnerstag „Willkommen daheim!“.

Fans aus Hamburg und Kiel angereist

Unter diesem Titel stehen die zwei Termine, die bereits nach wenigen Minuten ausverkauft waren. Kein Wunder, denn die deutschsprachigen Mitsing-Nummern von Provinz haben ihre Fans im gesamten deutschsprachigen Raum. Sogar Gäste aus Hamburg und Kiel sind für die Konzerte nach Ravensburg gereist.

Und die Zuschauer kommen auf ihre Kosten, ein Großteil der bisherigen Veröffentlichungen der 2017 gegründeten Band stehen auf dem Programm. 23 Singles haben die vier Musiker seit ihrem Erstlingswerk „Neonlicht“ im Jahr 2019 veröffentlicht, darunter viele Ohrwürmer wie „Was uns high macht“, „Spring“ und „Tanz für mich“.

Das Erfolgsgeheimnis der Band ist der hohe Anteil an Mitsingteilen - und das Ravensburger Publikum zeigt sich enorm textsicher. Auch bei zwei bislang unveröffentlichten Titeln springt der Funke schnell über und Sänger Vincent Waizenegger lässt die Zuschauer auch mal den Gesangspart übernehmen.

Bassist Moritz Bösing ist einer der drei Cousins, die Provinz 2012 gegründet haben. (Foto: Stefanie Waller )

Geschickt werden immer wieder zentrale Textpassagen wie „Lauf, Forrest, Lauf“, „Nie wieder Krieg“ oder „Du musst springen“ alternierend wiederholt, auch arbeitet die Band viel mit Adlibs wie Ah-ah“, „Mh-mh“ und „da-da-da“.

Eine weiterer Stärke der Band ist die extreme Dynamik, oft auch innerhalb der Songs. Bei „Reicht dir das“ wandelt sich das Stück von einer sanften Ballade mit Robin Schmid am Piano zu einer rauen, verzweifelten Rocknummer voll Drama und Abschiedsschmerz mit Leon Sennewald am Schlagzeug. Sänger Vincent und Bassist Moritz Bösing nutzen den Platz auf der Bühne voll aus, springen und tanzen.

Band tauscht Bühne gegen Podest im Publikum

Besonders die schweren Themen haben es der Band angetan. „Jeder hat Songs, die er hört, wenn es ihm nicht gut geht. Wir hören dann viel James Blake“, kündigt Frontmann Vincent die aktuelle Single „James Blake“ an, die von der mitunter depressiven Stimmung in der Musik des britischen Singer-Songwriters handelt.

Aber auch Provinz verarbeitet in ihren Songs textlich Sorgen und Ängste unserer Zeit, wie Fernweh, Zweifel, Zorn und vor allem Herzschmerz. Sie liefern damit den melancholischen Gegenpart zur harmonisch komponierten und überwiegend tanzbaren Popmusik.

Mitten im Applaus erlischt das Saallicht und die Band verschwindet von der Bühne, um wenig später auf der anderen Seite des Raums am Mischpult zu erscheinen. So bekommen auch die hinteren Reihen die Band aus nächster Nähe und beinahe unplugged zu Gesicht.

Von dort performen sie zwei akustische Songs: einen mit Akustikgitarre und vierstimmigem Bandgesang und eine Ballade. Pianist Robin übernimmt bei „Zorn & Liebe“ den Duett-Part von Nina Chuba, die neben Provinz ebenfalls einen steilen Aufstieg hingelegt hat.

Am Schluss wird es nochmal emotional

Zum Finale kehren die vier Musiker auf die große Bühne zurück. Und für den letzten Song „Unsere Bank“ holen sie sich Verstärkung hinzu. Als Special Guest an der Geige wird zunächst Sonja, die Mutter des Pianisten Robin, vorgestellt. Zur zweiten Strophe kommen Lena und Linus auf die Bühne, die bereits das Vorprogramm von Provinz bestreiten durften.

Als Zugabe wird nochmal ein Titel aus der ersten Programmhälfte wiederholt. Bei „Liebe zu dritt“ kommt nach vielen tiefgründigen Songs wieder versöhnliche Leichtigkeit auf und bringt nochmal sommerliche Vibes in die kalte Jahreszeit, wenn Provinz singt: „Alles easy, alles leicht - du und ich und der Sommer.“

Bei Sommerkonzerten kann man die Band auch 2024 auf vielen großen Festivals erleben, vorher geht es aber nochmal nach Ravensburg: Am 22. März gibt es das nächste Provinz-Konzert, dann aber in der Oberschwabenhalle.