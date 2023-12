Heilignachtsänger sind am dritten Advent und an Heiligabend unterwegs

Ravensburg

Heilignachtsänger sind am dritten Advent und an Heiligabend unterwegs

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden“ werden die Heilignachtsänger bald wieder in Ravensburg anstimmen können. Denn die traditionsreiche Sängergruppe ist am dritten Advent und an Heiligabend unterwegs.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 21:14 Von: sz