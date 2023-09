Heilig-Duventäster verpasst WM-Gold nur ganz knapp

Marie-Luise Heilig-Duventäster von der LG Welfen ist im Berglauf der Masters in der Kategorie 60 Vizeweltmeisterin geworden. Den möglichen 29. WM-Titel verpasste sie nur knapp. Brigitte Hoffmann erreichte das Ziel auf Madeira als Fünfte der W65.

2002 und 2015 fanden auf der portugiesischen Insel bereits die Europameisterschaften der Aktiven und 2020 die Masters-Europameisterschaften (35 bis 79 Jahre) statt. Für den Deutschen Leichtathletikverband reisten 26 Läuferinnen und Läufer zum 9,4 Kilometer langen Berglauf mit 800 Höhenmetern. Darunter waren Heilig-Duventäster (W60) und Hoffmann (W65) von der LG Welfen.

Wie bereits bei den Berglauf-Europameisterschaften kam Heilig-Duventästers stärkste Konkurrenz aus Spanien. Die Läuferin der LG Welfen wollte es nicht auf eine Sprint-Entscheidung ankommen lassen und ging von Anfang an hohes Tempo. Diese Taktik sei im Nachhinein aber nicht zielführend gewesen, teilt Heilig-Duventäster mit. Die Spanierin hatte den längeren Atem und siegte in 1:02,54 Stunden vor der vielfachen Welt- und Europameisterin aus Oberschwaben (1:04,34). „Nach meiner langen verletzungsbedingten Auszeit bin ich trotzdem sehr zufrieden und werde mich beim nächsten Aufeinandertreffen etwas mehr in Geduld üben“, sagte Duventäster.

Hoffmann wollte beim Berglauf und einen Tag später beim 32 Kilometer langen Trail starten. Den Berglauf beendete die Ravensburgerin als Fünfte in 1:15,50 Stunden. „Ich bin im Training umgeknickt, war aber nach dem Berglauf noch bester Dinge. Schlussendlich wollte ich kein Risiko eingehen und verzichtete auf einen weiteren Wettkampf“, meinte Hoffmann.