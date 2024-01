„Die“ Szene gibt es nicht: Menschen, für die ein Streetworker da ist, sind alle irgendwie aus dem System gefallen. Sie haben keine Wohnung, nehmen Drogen, trinken zu viel Alkohol, sind arbeitslos, auf der Flucht und häufig psychisch sehr angeschlagen. Manche von ihnen sind hart drauf und werden auch mal gewalttätig.

Von all dem lässt Mario Schuhmacher (30) sich aber nicht abschrecken: Seit zwei Jahren geht er täglich auf die Straße, um einen Draht zu denen zu bekommen, die dort abhängen. Er sagt: „Das ist genau mein Ding.“ Warum er seinen Job trotz aller Widrigkeiten als Inspiration empfindet.

Für Kneipen reicht das Geld nicht

Schon länger gilt das Bahnhofsumfeld in Ravensburg als sozialer Brennpunkt. Im Februar 2021 stach eine 15-Jährige dort eine wahllos ausgewählte 62-jährige Passantin nieder. Für den Raubmord wurde sie zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Noch immer treffen sich dort jeden Vormittag 25, auch mal bis zu 50 Leute, in Buswartehäuschen, an den Bahngleisen, auf dem Gelände der Technischen Werke und im Sommer auf dem Alten Friedhof. Vereinzelt auch im Grünstreifen an der Schussenstraße oder auf dem Skaterplatz in Weißenau. Kneipen sind tabu – dafür reiche das Geld bei den meisten nicht, sagt Schuhmacher.

Er hat Soziale Arbeit in Weingarten studiert und erreicht in seinem Job bis zu 250 Menschen aller Altersgruppen, die sich an den Rändern der Gesellschaft bewegen. Anfangs ging er einfach los und hat sie angesprochen. Als „Eisbrecher“ fungierte dabei sein kleiner Kampfhund: „Die Klienten lieben ihn - denn genau wie Herbie werden sie von außen misstrauisch beäugt“, sagt Schuhmacher. Inzwischen ist er bekannt und hat jede Menge Termine.

Mal geht es darum, alle Unterlagen für die Schuldnerberatung zusammenzutragen, mal darum, einen verlorenen Ausweis neu zu beantragen, ein Konto zu eröffnen oder jemanden dabei zu unterstützen, dass er sich endlich zum stationären Entzug im ZfP Südwürttemberg in Weißenau durchringt. Weil die Wartezeit da drei bis sechs Wochen beträgt, muss man sich dort im Vorfeld regelmäßig melden - nicht einfach für Leute mit Alkoholproblem.

Eine eigene Wohnung ist wichtig

Oder Schuhmacher bringt jemanden dazu, bei einem Umzug mit anzupacken. Dadurch bekomme ein Arbeitsloser nicht nur ein bisschen Geld und Wertschätzung, sondern oft auch wieder die Motivation, sich um einen regulären Job zu bemühen.

Bei der Arbeits- oder Wohnungssuche ist die Begleitung des Streetworkers ebenfalls gefragt - er hat ein paar Hausbesitzer an der Hand, die an Bürgergeldempfänger vermieten. Eine Wohnung sei extrem wichtig für die Leute, weiß Schuhmacher, „weil sie da auch mal zur Ruhe kommen können“. Letztlich geht es immer darum, bei den Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Auch für den Streetworker selbst ist es wichtig, Ruhepausen einzulegen, sich auch mal abzugrenzen und aufzutanken – sei es beim Sport oder in der Natur. Dass er keine regelmäßigen Arbeitszeiten hat, ist für den 30-Jährigen okay: „Unsere Stärke ist, dass wir flexibel sind.“ Das kann auch mal bedeuten, dass mitten in der Nacht das Handy klingelt.

Oder, dass der 32-jährige Alkoholiker, den Schuhmacher eineinhalb Jahre lang betreut hat, zig Nachrichten auf seiner Mailbox hinterlässt: Als er wegen Körperverletzung in den Knast wanderte, bat er den Streetworker, seine Wohnung zu kündigen, um Schulden zu vermeiden.

Dass der Mann trotz aller guten Gespräche andern gegenüber ausgerastet ist und gewalttätig wurde, kreidet Schuhmacher ihm nicht an. Denn er weiß: Der 32-Jährige hatte eine heftige Kindheit; immer wieder sei ihm von seinem Vater der Brustkorb eingetreten worden.

„Gewalt wieder zu verlernen, ist sehr schwer“

„Gewalt ist erlerntes Verhalten und der Weg, es wieder zu verlernen, ist sehr schwer“, kommentiert Florian Nägele, der beim Verein Arkade den Bereich „Aufsuchende Sozialarbeit/Streetwork/Wohnungslosenhilfe“ leitet.

Schuhmacher ergänzt: Da er als Streetworker zwar die Taten, aber nicht die Täter verurteile, beeindrucke ihn bei vielen, die er auf der Straße kennengelernt hat, dass sie nicht aufgeben. Da denke er dann: „Wow, was hast du alles erlebt und willst trotzdem noch was ändern.“

Davor habe er Respekt und „das inspiriert mich“. Darum will er seiner Klientel weiterhin den Spiegel vorhalten und zugleich ein „bedingungsloses Beziehungsangebot machen“, wie er sagt.

„Wir sind ein Teil der öffentlichen Sicherheit“

Obschon sich Erfolge in diesem Bereich schwer messen lassen, wie Nägele einräumt, ist er froh, dass die Stadt Ravensburg die vor zehn Jahren ins Leben gerufene Streetworker-Stelle mittlerweile komplett alleine finanziert.

Aufsuchende Sozialarbeit habe nicht nur eine wichtige Funktion als Sprachrohr für gesellschaftlich abgehängte Menschen. Vor allem, betont Nägele, „sind wir ein Teil der öffentlichen Sicherheit, da wir stabilisieren und der Szene Alternativen zu einem kriminellen Leben bieten“.