Schulkinder müssen gegen Masern geimpft sein - das Gesundheitsamt im Kreis Ravensburg ist seit einem knappen Jahr stärker dahinterher und hat einiges zu beanstanden. Das Infektionsschutzgesetz schreibt die Masernimpfung auch für Beschäftigte in bestimmten Betreuungs- und medizinischen Einrichtungen vor. Im Kreis Ravensburg haben in den vergangenen zwölf Monaten 520 Personen keinen Impfschutz nachgewiesen. In diesen Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Wer ein Bußgeld nicht überweist, dem droht im Extremfall Haft.

In den meisten Fällen fehlt Nachweis bei Schülern

Die Verfahren betreffen in den allermeisten Fällen fehlende Impfnachweise von Schülerinnen und Schülern und richten sich dann gegen die Eltern. In elf Fällen fehlt der Nachweis bei Mitarbeitern von Einrichtungen, in denen Masernschutz notwendig ist, wie das Landratsamt mitteilt.

Das Gesundheitsamt hat die Kontrolle von Nachweisen für die Masernimpfung seit März 2023 verschärft. Wenn jetzt eine Schule, eine Kindertagesstätte oder eine andere Einrichtung, in der Masernschutznachweis nötig ist, meldet, dass dieser für eine Person fehlt, wird das Amt aktiv. Das Gesundheitsamt fordert dann per Brief, dass der Nachweis binnen vier Wochen vorgelegt wird. Die Einrichtung muss auch eine Meldung ans Gesundheitsamt machen, wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen.

14 Fälle landen nach Einsprüchen bei Staatsanwaltschaft

Wer den Nachweis nicht vorlegt, muss sehr wahrscheinlich ein Bußgeld bezahlen. Die Höhe ist laut Behörde individuell festzulegen. Der Betrag hänge zum Beispiel von der „Vulnerabilität der betreuten Personen in einer Einrichtung“ ab - das heißt, wie stark gefährdet diese durch eine Maserninfektion wären. Ein Bußgeldbescheid, der der Redaktion vorliegt, bezieht sich auf einen fehlenden Masernschutznachweis eines Schulkindes: Das Bußgeld beträgt 200 Euro, mit Gebühren und Auslagen sollen die Eltern 228,50 Euro bezahlen. Das ist noch wenig. Bis zu 2500 Euro Bußgeld sind in solchen Fällen möglich.

Nicht jedes Verfahren endet mit einem Bußgeld, manches wird auch eingestellt. Aber auch Bußgelder werden nicht immer bezahlt. 52 Fälle befinden sich laut Landratsamt im Vollstreckungsverfahren. „In einem Fall war die Vollstreckung erfolglos, und es wurde Erzwingungshaft beim Amtsgericht beantragt“, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Dies sei eine übliche Vorgehensweise. 14 Fälle liegen bei der Staatsanwaltschaft oder dem Amtsgericht, weil die Betroffenen Einspruch erhoben haben.

Fakten zu Masern Bei Masern handelt es sich um eine hochansteckende, fieberhafte Virus-Erkrankung, die zu langwierigen Verläufen und selten auch zu schweren Komplikationen und bis zum Tod führen kann. Den vollständigen Impfschutz nachweisen müssen alle nach 1970 Geborenen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten oder dort betreut werden. Dazu gehören Kitas, Horte, bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend Minderjährige betreut werden. Den Nachweis müssen auch all jene erbringen, die bereits vier Wochen in einem Kinderheim betreut werden oder in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebracht sind. Außerdem werden von dem Gesetz Mitarbeiter der genannten Einrichtungen und von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Arztpraxen erfasst. Wer wegen einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, ist ausgenommen. (Quelle: Bundesgesundheitsministerium)



Gesamtelternbeirat findet Ablehnung unsolidarisch

Schulkinder dürfen auch bei fehlendem Nachweis die Schule besuchen - Hintergrund ist die Schulpflicht. Kitakinder können vom Betrieb ausgeschlossen werden, wenn bis zum ersten Geburtstag kein Masernschutz vorliegt.

Der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Ravensburger Kindertagesstätten, Markus Roemer, findet es verantwortungslos, wenn Kinder nicht durch eine Impfung vor einer Maserninfektion geschützt werden. Vor allem gehe es darum, dass der Erreger nicht weitergegeben wird.

Es ist ein Unding, sein Kind nicht impfen zu lassen, das ist zutiefst unsolidarisch. Aber manche Eltern sind so auf ihrem Individualisierungstrip, dass sie einfachste wissenschaftliche Erkenntnisse nicht wahrnehmen. Markus Roemer

Die Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Impfungen sei eine unendliche Geschichte, wenn man nicht evidenzbasiert miteinander sprechen könne, so Roemer.

Mitarbeiter werden ohne Nachweis nicht eingestellt

Der Gesamtelternbeirat habe mit einer Posteraktion in der Vergangenheit auf die Impfpflicht aufmerksam gemacht. Damals habe man an Solidarität und Verantwortungsbewusstsein der Familien appelliert.

Zu den Betreibern von Kindertagesstätten in Ravensburg gehören die Johanniter - sie dürfen ein Kind gar nicht aufnehmen, wenn der Masernschutznachweis fehlt, erklärt Pressesprecherin Claudia Bangnowski. Aufgrund der rechtlichen Vorgaben dürfen laut Bangnowski auch keine Mitarbeiter ohne gültigen Masernschutz eingestellt werden. In den Einrichtungen des sozialen Trägers habe es in letzter Zeit keinen Masern-Fall gegeben. Für das Deutsche Rote Kreuz, ebenfalls Kita-Träger, gilt genau dasselbe, wie Kreisverbands-Geschäftsführer Gerhard Krayss sagt.

Masernfälle auf dem Rückzug - auch im Kreis Ravensburg

Landkreisweit kam es 2018 und 2020 jeweils zu einer gemeldeten Masernerkrankung. Seitdem gab es laut Landratsamt zwar drei Verdachtsfälle, die sich jedoch bei Laboruntersuchungen nicht bestätigt haben. „Seit der Einführung der Impfpflicht konnte in ganz Baden-Württemberg ein Rückgang an nachgewiesenen Maserninfektionen beobachtet werden, so auch im Landkreis Ravensburg“, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit.