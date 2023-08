Ravensburg

Gute Erinnerungen

Ravensburg / Lesedauer: 3 min

Ivo Colic (links) ist offenbar wieder fit für das Spiel an diesem Samstag in Holzhausen. Der Mittelfeldspieler des FV Ravensburg musste zuletzt pausieren. (Foto: Florian Wolf )

FV Ravensburg schaffte in vergangener Saison die Wende in Holzhausen und erreichte am Ende den Klassenerhalt. Nun soll dort an diesem Samstag der erste Sieg folgen.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 18:12 Von: Timo Schoch