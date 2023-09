35 Filme und jede Menge Stars präsentieren die dritten Filmtage Oberschwaben in Ravensburg und Weingarten. Vom 12. bis 15. Oktober läuft das Festival im Frauentorkino und im Kulturzentrum Linse. Das Publikum darf sich auf aktuelle Spielfilmhighlights und herausragende Dokumentarfilme freuen, sagt Intendantin Helga Reichert.

Die Themen sind breit gefächert: Die Filmtage zeigen in diesem Jahr unter anderem mit „Es brennt“ das Regiedebüt des Schauspielers Erol Afsin. Das Filmfest München urteilte: „Basierend auf einem wahren Fall wird dieses überraschende Spielfilmdebüt zu einer so kraftvollen wie poetischen Anklage von Alltagsrassismus in Deutschland.“

Im Dokumentarfilmwettbewerb geht es beispielsweise im Film „Spielerepublik Deutschland“ um den Alltag von Brettspielautoren ‐ ein Film, wie gemacht für die Spielestadt Ravensburg.

TV-Produktionen auf der großen Leinwand

Im Programm finden sich auch wieder Fernsehproduktionen wie „Das Mädchen von früher“ mit Nina Kunzendorf. Der Film durfte beim Deutschen Fernsehkrimifestival gleich zwei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen, unter anderem den Publikumspreis. Als eines von wenigen Festivals in Deutschland bieten die Filmtage Oberschwaben damit die Möglichkeit, auch TV-Produktionen auf der großen Leinwand zu erleben ‐ in der besonderen Atmosphäre eines Kinosaals und lange vor der Fernsehausstrahlung.

In und um Ravensburg erfahren die Filmtage eine breite Unterstützung, freut sich Helga Reichert, die zum dritten Mal für die Filmauswahl zusammen mit Festival-Urgestein Adrian Kutter verantwortlich ist.

Das Ehepaar hat in den letzten Monaten rund 300 Filme gesichtet und freut sich laut einer Pressemitteilung vor allem darauf, dem Publikum die Gesichter hinter und in den Filmen direkt vorzustellen: Zu jedem Film werden die Schauspielerinnen und Schauspieler sowie die Regisseure und weitere Teammitglieder eingeladen. So soll neben dem hochkarätigen Festivalprogramm auch Filmglamour in die Kinos kommen.

Die Filmwelt trifft sich eben nicht nur in Berlin und Venedig, sondern auch bei uns in Oberschwaben. Helga Reichert

Stars feiern mit dem Publikum

Schon beim Eröffnungsfilm „Weißt du noch“ wird dieser Beweis angetreten. Der Film ist an diesem Donnerstag bundesweit in den Kinos gestartet. Die Organisatoren veranstalten am 12. Oktober um 19 Uhr im großen Saal des Frauentorkinos die Ravensburg- Premiere in Anwesenheit von Hauptdarsteller Günter Maria Halmer und Nachwuchsschauspieler Yasin El Harrouk. Beim anschließenden Sektempfang im Kinofoyer soll zusammen mit vielen Filmschaffenden und dem Publikum der Start in das diesjährige Festival gefeiert werden.

Am Tag darauf wird zur Schulvorstellung mit dem Film „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ der Hauptdarsteller Tobias „Tobi“ Krell erwartet, der mit Ravensburger Schülerinnen und Schülern über sein neuestes Kinoabenteuer sprechen wird. Präsentiert wird die Schulvorstellung auch in diesem Jahr von der Jugendjury der Deutschen Film und Medienbewertung (FBW).

„Made in Oberschwaben“

Im Kurzfilmwettbewerb gilt für den kompletten ersten Block „Made in Oberschwaben“. Fünf Filmschaffende aus der Region präsentieren ihre Produktionen und freuen sich auf die Gespräche mit dem Publikum. Die Vorstellungzeiten sind am Freitag, 13. Oktober, um 16 Uhr im Frauentorkino und um 21 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten.

Alle weiteren Infos und das vollständige Programm unter www.filmtage-oberschwaben.de