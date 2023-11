Nach der Kuppelnauschule in Ravensburg will sich nun auch die Grundschule Neuwiesen gemeinsam mit der Stadt auf den Weg machen, Ganztagesschule zu werden. Ab dem Jahr 2026 haben Eltern Anspruch auf ein ganztägiges Angebot. Bislang ist die Neuwiesenschule eine Halbtagesschule mit einem ergänzenden Betreuungsangebot von 7 bis 17 Uhr. Die 84 Plätze sind inklusive der Puffer allerdings jetzt schon komplett von Kindern berufstätiger Eltern belegt, die Nachfrage wird weiter steigen. Ein externes Beratungsbüro „Baupiloten“, Berlin) soll zunächst ein pädagogisches und räumliches Konzept mit der Schulgemeinschaft ausarbeiten. Die Herausforderung ist deshalb besonders komplex, weil die Neuwiesenschule in Teilen unter Denkschmalschutz steht. Schulleiterin Christina Herzer sprach jetzt im Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport von einer „Herzensangelegenheit“ für sich und ihr Team. 2014 habe es bereits erste Überlegungen zu einem Ganztageangebot gegeben.