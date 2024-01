Grüne nominieren ihre Kandidaten für Ortschaftsrat Schmalegg

Bündnis90/Die Grünen treten bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 mit einer starken Liste für den Ortschaftsrat Schmalegg an. Wie die Partei weiter mitteilt, wird die Liste von den aktiven Ortschaftsrätinnen Roswitha Pohnert und Barbara Hubrich angeführt. Mit weiteren acht Kandidaten, insgesamt sieben Frauen und drei Männer, tritt in Schmalegg eine vollständige Liste zur Kommunalwahl an. Diese Liste stehe für gesellschaftliche Teilhabe aller Generationen, für die Mobilitätswende und für Chancengleichheit in der frühkindlichen Bildung.

Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ravensburger Bundestagsabgeordnete, und Manne Lucha, Landtagsabgeordneter für Ravensburg und Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, dankten den Kandidaten für ihre Bereitschaft für den Ortschaftsrat Schmalegg zu kandidieren. Es sei ein wichtiges Signal, dass auch in der kleinsten und ländlich geprägten Ortschaft Schmalegg eine starke grüne Liste zur Kommunalwahl antrete.

Für den Ortschaftsrat Schmalegg haben sich aufstellen lassen: Roswitha Pohnert, Barbara Hubrich, Ulrike Putnoki, Jürgen Kienzle, Kristina Götz, Jonas Pohnert, Annika Götz, Bettina Pescheck, Andrea Knörle-Schiegg und Guido Frank.