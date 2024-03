Eine Möglichkeit, Fahrräder trocken und sicher in der Brotlaube abzustellen, fordern die Grünen im Ravensburger Gemeinderat. Dass es beim Untertor nur eine einzige solche Anlage in der Innenstadt gebe, sei ein „Armutszeugnis“, so die stellvertretende Fraktionschefin Maria Weithmann.

Um in der Brotlaube eine solche Möglichkeit zu schaffen, brauche es eine seitliche Halterung als Anschlussmöglichkeit, heißt es jetzt in einem Antrag an Oberbürgermeister Daniel Rapp. Darin argumentieren die Grünen, durch die Sanierung des Historischen Rathauses und die Überbauung der Freifläche unter den Arkaden sei die einzige zentrale überdachte Abstellmöglichkeit für Fahrräder weggefallen. Damals habe es die Zusage gegeben, nach einer Alternative im Umkreis des Rathauses Ausschau zu halten.

Lage am Rand der Altstadt

Die einzige bestehende Anlage befindet sich derzeit oberhalb des Untertors und werde wegen der Altstadtrandlage von Besuchern des Zentrums eher nicht angefahren.

Derzeit nutzen zahlreiche Radfahrer die Brotlaube, um ihr Rad geschützt vor Regen und Schnee abzustellen. Bis zu 15 gleichzeitig hat Maria Weithmann schon gezählt. Die Grünen: „Allerdings fehlt hier eine Möglichkeit, das Rad anzuschließen. Ohne Anschlussmöglichkeit ist das Diebstahlrisiko höher und würde im Falle eines Diebstahls zum Wegfall des Versicherungsschutzes führen.“

Keine politische Mehrheit

Oberbürgermeister Daniel Rapp bestätigte, dass man bei diesem Thema im Wort stehe. Für die Brotlaube als Platz gebe es aber bislang keine politische Mehrheit. Baubürgermeister Dirk Bastin verwies darauf, dass der Aufwand groß sei, wenn die Brotlaube beispielsweise beim Wochenmarkt als Fläche genutzt werden muss. Angeschlossene Fahrräder seien dann ein Problem.