Großer Schritt in Richtung digitale Zukunft

Die Digitalisierung ist eines der wichtigsten Ziele der Bundesregierung. Bis 2030 sollen in Deutschland flächendeckende Glasfasernetze entstehen. OXG wird Ravensburg auf seinem Weg der Digitalisierung einen großen Schritt voranbringen. Das Glasfaser Joint Venture von Vodafone und Altice wird in der Stadt mehr als 10.000 Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Das Projekt befindet sich laut OXG zurzeit in der Planungsphase. Schon im kommenden Frühling soll es jedoch losgehen.

Stefan Rüter, Geschäftsführer von OXG: „Ravensburg ist nicht nur bekannt für seine Puzzles, Geschichte und Kultur. Ravensburg ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Süddeutschland, in dem viele Unternehmen ansässig sind. Unser Glasfasernetz ist eine wichtige Grundlage für die digitale Zukunft. Es gibt den Anwohnern einen großen Mehrwert und vor allem Sicherheit.“

Da Kupferkabelnetze mit zunehmenden Datenmengen an ihre Grenzen stoßen, baut OXG in Ravensburg ein FTTH-Netz. FTTH ist die Abkürzung für „Fiber to the Home“ und bezeichnet die moderne Anschlussmethode, bei der die Glasfaserleitung direkt bis in die Wohnung oder das Haus verlegt wird.

Videokonferenzen im Homeoffice, digitaler Unterricht mit Cloud-Anbindung oder Online-Gaming in 3D sind nur einige Beispiele aus der Gegenwart. In Zukunft wird die Datennutzung in vielen Lebensbereichen noch weiter steigen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird vor allem eines benötigt: Bandbreite. Glasfaseranschlüsse ermöglichen schon heute hohe Bandbreiten mit Highspeed von bis zu 1 Gbit/s und zukünftig bis zu 10 Gbit/s und mehr.

Im Vergleich zu herkömmlichen Internetverbindungen wie DSL und VDSL sind die neuen FTTH-Anschlüsse maximal stabil, lässt das Unternehmen wissen. Sie ermöglichen zudem auch bei großen Entfernungen oder Datenmengen eine nahezu latenz- und störungsfreie Nutzung.