Große Modelleisenbahn-Ausstellung mit Börse in Ravensburg

Der Tag der Modelleisenbahn wird am 2. Dezember gefeiert - international, aber besonders in Ravensburg. Denn in der Oberschwabenhalle präsentieren die Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten insgesamt elf Modellbahnanlagen von befreundeten Vereinen und Privatpersonen sowie vereinseigene Bastelergebnisse: Anlagen in allen gängigen Spurweiten von H0, N und Z.

Es dampfen aber nicht nur die Loks, sondern auch mehrere Dampfmaschinen aus der Sammlung von Dieter Hantke aus Baindt. Gerhard Hümmler aus Kressbronn präsentiert seine Schiffsmodelle, darunter wieder einige Neuerungen. Mit dabei ist laut Ankündigung auch die „Schwäbische Eisenbahn“, also die über 60 Meter lange H0-Modulanlage mit den Modellen von Bahnhöfen, Landschaften und Attraktionen aus der Umgebung. „Einige Module befinden sich noch im Bau, was einerseits zeigt, dass der Verein „lebt“, und andererseits für manchen Modellbahner besonders interessant sein könnte“, schreiben die Eisenbahnfreunde.

Junge Mitglieder zeigen Ergebnisse ihrer ersten Bastelstunden

Auch die Jugendanlage (H0) wurde wieder erweitert, und die ganz jungen Mitglieder zeigen die Ergebnisse ihrer ersten Bastelstunden. Vielseitig die Modellwelt bei den Gastanlagen: historisches, US-Motive, rhätisches, Standseilbahn, Industriepark, Carsystem. In der betreuten Bastelecke entstehen aus Spritzgussbausätzen Faller-Häuschen in H0 - kostenlos. Bei der Börse bieten 60 Fachgeschäft, Händler und Privatleute auf 1000 Quadratmetern ihre Waren an: Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbahnzubehör.

Die Ausstellung mit Börse ist geöffnet von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder (6 bis 16 Jahre). Bei Vorlage der gültigen SZ-Abokarte gibt es 0,50 Euro Ermäßigung.

Karten gewinnen

