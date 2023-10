Den Umbau des alten, aus den 1930er-Jahren stammenden Schulgebäudes in Oberzell für eine Ganztagesbetreuung der Grundschüler lässt sich die Stadt Ravensburg nach aktuellen Berechnungen rund 4,55 Millionen Euro kosten. 2026 soll die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen.

Gegenüber der ersten Vorplanung haben sich einige Veränderungen ergeben. So rückt der Aufzug von der Front- auf die Rückseite des Gebäudes. Es haben sich aber auch aus anderen Gründen die Gesamtkosten für das Vorhaben so weit erhöht, dass der Auftrag für die weitere Planung europaweit ausgeschrieben werden muss. Wie der Leiter des Amts für Architektur und Gebäudemanagement, Dieter Katein, in der jüngsten Sitzung des Taldorfer Ortschaftsrats darlegte, können jetzt auch die Anträge für eine Landesförderung eingereicht werden. Für das weitere Vorgehen gab der Ortschaftsrat einstimmig grünes Licht.

Lob für Verbesserungen

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Margarete Eger zeigte sich erstaunt darüber, wie detailliert die Pläne bereits ausgearbeitet sind, und erfreut über die darin enthaltenen Verbesserungen. Geradezu euphorisch äußerte sich Jürgen Lang, der Fraktionsvorsitzende der KAT: „Wir haben eine beachtliche Investition in die Grundschule Oberzell. Das bringt sie ab 2026 in die Liga der neuen Kuppelnauschule.“ Allen, die der im vergangenen Jahr geschlossenen Außenstelle in Taldorf nachtrauern, schrieb Lang ins Stammbuch: „Wir bekommen in Oberzell etwas Gutes. An diesem Standort können unsere Kinder dann optimal beschult werden. Eine Investition von mehr als viereinhalb Millionen Euro ist schon ein Pfund.“

Die jetzt vorgestellte Lösung ist nach Ansicht von Kim-Trang Dinh (KAT) „deutlich besser als der Vorentwurf“. Joseph Bentele (CDU) äußerte die Befürchtung, dass bei einer europaweiten Ausschreibung für die weitere Planung bei den einzelnen Gewerken heimische Betriebe das Nachsehen haben könnten. Auch wollte er sicher gestellt sehen, dass beim Innenausbau heimisches Holz verwendet wird.

Auch heimische Betriebe sollen zum Zug kommen

Diese Sorge sei unbegründet, versicherte Dieter Katein: „Wir nehmen den Bereich Innenarchitektur aus der Gesamtplanung heraus, ebenso den Bereich Brandschutz, sodass dafür nicht europaweit ausgeschrieben werden muss.“ Das alte Schulhaus werde komplett entkernt. Nur die Fassade bleibe erhalten und werde weiterhin ein prägendes Element für das Ortsbild sein. Möglicherweise gilt das auch für die große Uhr an der Fassade, „damit die Oberzeller auch in der neuen Zeit darüber im Bilde sind, was die Stunde geschlagen hat“, wie Jürgen Lang leicht nostalgisch anmerkte.