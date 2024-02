Große Chance auf wichtige Punkte

Die Ravensburg Towerstars scheinen kurz vor den Play-offs ihre Heimstärke verloren zu haben. Das letzte Spiel, in dem sich die Oberschwaben die vollen drei Punkte gegen ihre Gäste sichern konnten, liegt mittlerweile mehr als fünf Wochen zurück. Am 14. Januar gab es einen 3:1-Sieg gegen die Dresdner Eislöwen. Seitdem verlor der noch amtierende Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) zu Hause gegen die Kassel Huskies (1:3), die Krefeld Pinguine (2:3), die Eispiraten Crimmitschau (2:4), den EHC Freiburg (3:4) und zuletzt gegen den direkten Konkurrenten Eisbären Regensburg (3:5). Lediglich gegen den EV Landshut gab es Anfang Februar einen 2:1-Heimerfolg, aber erst nach Penaltyschießen.

Towerstars kämpfen weiter um das Heimrecht

Ravensburg ist durch diese Serie auf den fünften Platz abgerutscht und damit aus den Rängen herausgefallen, die das Heimrecht in den Play-offs sichern. Von den weniger begehrten Pre-Play-off-Plätzen (ab Rang sieben) trennen die Towerstars nur noch zwei Punkte, sodass in den verbleibenden vier Partien unbedingt Siege her müssen.

Am Freitag sind um 20 Uhr die Bietigheim Steelers zu Besuch, weit abgeschlagen Tabellenletzter in der DEL2. Und am Sonntag geht es für Ravensburg zum Tabellenelften, den Dresdner Eislöwen. Äußerst willkommene Gegner zu diesem Zeitpunkt, um dringend benötigtes Selbstvertrauen zu tanken und sechs Punkte zu holen, sollte man meinen, aber gerade gegen die Niederungen der Tabelle tun sich die Towerstars momentan oft schwer. Gut, dass die Oberschwaben den vollen Kader zur Verfügung haben. Wer von den Förderlizenz-Spielern aus Ingolstadt dabei sein wird, ist allerdings noch offen.

Torhüter Ilya Sharipov, oft ein starker Rückhalt seines Teams, ist sich der Lage bewusst: „Wir müssen in den verbleibenden vier Spielen Vollgas geben. Wir haben oft genug angesprochen, wie wichtig es ist, blöde Fehler zu vermeiden, das müssen wir jetzt auch zeigen.“

Bei der 3:5-Heimniederlage gegen die Eisbären Regensburg hatten gleich zwei katastrophale Fehlpässe zu Toren des Gegners geführt. Eine gewisse Risikobereitschaft ist aber wichtig für das Spiel der Mannschaft von Cheftrainer Gergely Majoross: „Wir sind kein Team, das viele Tore schießt. Bei unserer Spielweise müssen wir Risiken eingehen, um Torchancen herauszuspielen, entscheidend ist aber das Risikomanagement, und das war gegen Regensburg sehr enttäuschend“, meinte der 44-jährige Ungar nach dem Abschlusstraining am Donnerstag und fügte hinzu: „Bietigheim hat nichts zu verlieren und wird alles geben, um den amtierenden Meister zu besiegen, aber wenn wir disziplinierter als zuletzt auftreten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch gewinnen werden.“

Gegner Bietigheim hat sich kurz vor Saisonende noch eimal verstärkt

Die Steelers haben ihre vergangenen vier Spiele verloren, beim 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) gegen den Tabellenprimus Kassel Huskies aber zuletzt durchaus eine ansprechende Leistung gezeigt. Im Saisonvergleich mit Ravensburg steht es 2:1 für Bietigheim, wobei stets das Heimteam das Duell für sich entschied. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für Freitagabend, wenn es in der heimischen CHG-Arena zur Sache geht, jedoch haben sich die Gäste trotz ihrer aussichtslosen Ausgangslage vergangene Woche noch einmal verstärkt. Für mehr Offensivkraft holten sie den 27-jährigen kanadischen Stürmer Morgan Adams-Moisan aus der East Coast Hockey League ins Ellental.

Am Sonntag um 17 Uhr geht es anschließend für die Towerstars nach Dresden. Auch in den Begegnungen gegen die Sachsen konnte in dieser Saison stets das Heimteam gewinnen.

Beide Spiele werden wie immer im kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV zu sehen sein.