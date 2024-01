Mehrere Tausend Landwirte aus der Region haben wahr gemacht, was sie angekündigt hatten: Sie folgten am Montagmorgen dem Aufruf der Bauernverbände Allgäu-Oberschwaben und Tettnang und fuhren mit ihren Traktoren nach Ravensburg. Dort fand die größte Kundgebung in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis statt. Das befürchtete Riesenverkehrschaos in und um die Kreisstadt blieb am Morgen zunächst aus. Doch gegen 11 Uhr erreichten immer mehr Traktoren die Türmestadt. Sie sorgten vor allem nach der Kundgebung für verstopfte Straßen. Die Bauernverbände sprechen von an die 2000 landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Polizei bestätigte die Zahl von mehreren Tausend Menschen.

„Das ist ein genialer Zusammenhalt, alle ziehen an einem Strang.“ Dieter Mainberger

Auf dem Marienplatz protestierten die Bauern friedlich, wenn auch lautstark, gegen die geplanten Steuererhöhungen in der Landwirtschaft. Doch als die Grünen-Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger das Mikrofon überreicht bekam, kippte die Stimmung.

Erst melken, dann demonstrieren

Pendler müssen gut über die anstehende Kundgebung informiert gewesen sein, denn am frühen Montagmorgen war so gut wie gar nichts los auf den Straßen in Ravensburg. Auch die Demonstranten fuhren nach und nach mit ihren Traktoren in der Stadt ein, sodass es zunächst nicht zu langen Staus kam. Die Ravensburger Altstadt war bereits seit dem frühen Morgen gesperrt. Mitarbeiter des Ordnungsamtes überwachten das Einfahrverbot. Der Ravensburger Pharmadienstleister Vetter hatte wegen möglicher Staus extra seine logistischen Abläufe angepasst.

Das Ziel der ankommenden Traktoren war der Oberschwabenhallenparkplatz. Dort gastierte zwar noch der Weihnachtszirkus, der seine letzte Vorstellung am 6. Januar hatte und noch abgebaut wurde, doch für die Traktoren blieb ausreichend Platz. Landwirt Christian Sauter aus dem 750-Einwohner-Ort Eintürnen bei Bad Wurzach zählte zu den ersten Hundert Bauern vor Ort bei minus fünf Grad. Er sei um 8 Uhr losgefahren. Vorher habe er aber noch im Stall die Kühe gemolken. Der 51-Jährige sei gekommen, damit eine „vernünftige Entscheidung von der Regierung kommt“, sagt er. „Dass wir auch in den nächsten Jahre ein sicheres Einkommen haben.“

„Das Kernthema ist die Dieselrückerstattung“ Franz Schönberger

„Das Kernthema ist die Dieselrückerstattung“, erklärte Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbandes Allgäu-Oberschwaben, warum sich so viele Bauern anschlossen. Der Kompromiss der Bundesregierung, dass die Kfz-Steuerbefreiung bleibt und der Agrardiesel schrittweise in den nächsten Jahren entfällt, sei nicht hinnehmbar. Denn in den vergangenen Jahren hätten Landwirte schon genug Auflagen bekommen, die sie in ihrer „Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit“ beeinträchtige. „Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viele Betriebe verloren, auch im Kreis Ravensburg. Das kann nicht die Zukunft sein“, sagte Franz Schönberger.

Bauernverband distanziert sich von rechten Gruppen

Mehr als 50 freiwillige Ordner, die die Bauernverbände im Vorfeld einteilten, wiesen die Landwirte mit ihren Traktoren ein. Auch einige LKW solidarisierten sich mit den Bauern. Die Ordner, erkennbar an ihren gelben Westen, wurden laut Franz Schönberger von den Bauernverbänden dazu angehalten, rechte Gruppen oder Gruppierungen, die „Regierungssturzfantasien“ haben, zu informieren, dass dies „nicht die richtige Bühne dazu ist“. Der Satz „die Ampel muss weg“ allerdings war auf mehreren Plakaten an Traktoren und in den Händen von Teilnehmern zu lesen. Es wurde aber auch Toleranz sichtbar gemacht, wie mit diesem Schild an einem Traktor: „Landwirtschaft ist bunt, nicht braun.“

Gegen 11 Uhr hatten sich bereits mehrere Tausend Menschen auf dem Oberschwabenhallenplatz versammelt. Zu Fuß gingen sie über die Schützenstraße und die B 32, am Frauentor vorbei zum Marienplatz, angeführt von zwei Schmalspurtraktoren. Einer davon trug eine Hebebühne, auf der Dieter Mainberger, der Vorsitzende des Bauerverbandes Tettnang, die Menge anfeuerte mit Sprüchen wie „regionale Landwirtschaft - hat Zukunft“. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Demo-Teilnehmer versehentlich von einem Lkw gestreift und leicht verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte.

Auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus begann zur symbolischen Uhrzeit um „5 nach 12“ die Kundgebung. Auf einem großen Anhänger, der als Bühne umfunktioniert wurde, äußerten mehrere Redner ihre Sorgen und Bedenken. „70 Stunden, das ist unser Alltag“, rief Jakob Sigg von der Landjugend Württemberg-Hohenzollern ins Mikrofon. Er sprach, wie er sagte, für die Jungs und Mädels, die jetzt in die Landwirtschaft einsteigen und Lust auf die harte Arbeit haben. Doch gerade ihnen würde die Politik Steine in den Weg legen. „Wir verlieren in Deutschland unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Sigg. Freihandelsabkommen würden es erleichtern, günstig Lebensmittel zu importieren. Die Bauern in der Region dagegen müssten schauen, wo sie bleiben.

Polizeischutz für Grünen-Politikerin

Die Stimmung unter den Versammlungsteilnehmern war nicht aufgeheizt. Doch ihr Ärger über die Regierungspolitik eindeutig. Ihre Äußerungen über Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind kaum zitierfähig. „Das sind alles Verbrecher“ war da noch eine der schmeichelhafteren Aussagen.

Auch Redner anderer Branchen bekundeten ihre Unterstützung mit den Landwirten und machten sich für ihre Standpunkte stark, wie Max Haller vom Dehoga-Gaststättenverband im Kreis Ravensburg. Er kritisierte lautstark die Rückkehr zur 19-Prozent-Steuer in der Gastronomie.

Kurz vor Ende der Kundgebung bat der Bauernverband die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) ans Rednerpult. Sie wurde von den Teilnehmern begrüßt mit Buh-Rufen und Pfiffen. Immer wieder musste Dieter Mainberger vom Bauernverband Tettnang die Masse bitten, ruhig zu bleiben. Agnieszka Brugger bedankte sich bei den Landwirten, dass sie friedlich in Ravensburg für ihre Meinung einstehen. Über Details konnte die Bundestagsabgeordnete in diesem Rahmen nicht sprechen, wie sie sagte.

Die Rede der Bundestagsabgeordneten wird immer wieder von lauten Pfiffen und Buh-Rufen unterbrochen. Die Rede der Bundestagsabgeordneten wird immer wieder von lauten Pfiffen und Buh-Rufen unterbrochen.

„Was ich Ihnen anbieten möchte, ist, dass wir miteinander im demokratischen Dialog bleiben“, sagte Agnieszka Brugger. Dieter Mainberger nahm dieses Gesprächsangebot stellvertretend für den Bauernverband Tettnang an. Man möchte gemeinsam an Lösungen arbeiten, sagte er. Gleichzeitig fielen Zwischenrufe wie „nicht mit den Grünen“. Der Bauernverband hatte im Vorfeld auch Bundestagsabgeordnete von SPD und FDP eingeladen, jedoch keine Antwort sowie eine Absage erhalten. Agnieszka Brugger wurde nach Ende der Kundgebung von Polizeibeamten weg begleitet.

Dieter Mainberger erklärte die Kundgebung gegen 13.15 Uhr mit diesen Worten für beendet. Der Marienplatz leerte sich daraufhin schnell. „Das ist ein genialer Zusammenhalt, alle ziehen an einem Strang. Wir hatten tolle Gespräche mit Berufskollegen“, sagten die Landwirte Christel und Wilhelm Graf aus Weingarten. Alle, die etwas mit dem Thema Landwirtschaft zu tun haben, seien gekommen, von Speditionen bis hin zu Forstarbeitern.

Die meisten Landwirte machten sich auf den Weg zurück zum Oberschwabenhallenplatz. Von dort traten mit ihren Traktoren ihren Heimweg an. Das sorgte noch einmal für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Ravensburg und der Region.

Blutspende-Lastwagen blockiert

Für Einsatzfahrzeuge war trotz der Bauernproteste offenbar der Weg frei: „Unsere Notärzte sind mit Blaulicht überall sehr gut durchgekommen“, sagte OSK-Pressesprecherin Vera Sproll. Auch die Polizei teilte mit, dass die Rettungswege jederzeit frei gewesen seien.

In Weingarten war der Verkehr vormittags zwar verlangsamt, es sei laut Stadtverwaltung aber nicht zu größeren Störungen oder Blockaden gekommen. Seitens der Autofahrer habe es positiven Zuspruch gegeben, teilweise bekundeten sie ihre Solidarität, indem sie den Daumen hochhielten.

Bei Bad Waldsee verhinderte der Bauernprotest das Durchkommen für Blutspende-Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Sie waren auf dem Weg nach Bergatreute, wo eine Blutspendeaktion stattfindet. Die LKW mussten laut dem Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Ravensburg, Gerhard Krayss, und einem Polizeisprecher schließlich mit Polizeieskorte auf einem blockierten Straßenabschnitt durch die Rettungsgasse geleitet werden.

In Leutkirch leistete ein Demo-Gegner Widerstand gegen die Polizei und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten seien zudem zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden gerufen worden, der sich zwischen einem Traktorfahrer und einem Pkw ereignet hat. „Insgesamt haben die Landwirte mit Augenmaß agiert und vor allem auf unüberlegte Aktionen, wie sie in den sozialen Medien teils kursierten, verzichtet“, lautete das Fazit von Polizeipräsident Uwe Stürmer.

Am nächsten Montag möchten sich einige Landwirte aus der Region an einer Protestaktion in Berlin beteiligen, wie Dieter Mainberger vom Bauernverband Tettnang ankündigte. Er sagte: „Es wird ein heißer Januar und dem wollen wir folgen.“