Die Idee, den Eintritt fürs Ravensburger Flappachbad gratis zu machen und stattdessen Gebühren für die dortigen Parkplätze zu verlangen, ist vom Tisch. Diese Veränderung sei wirtschaftlich nicht darstellbar, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Wer in das Ravensburger Naturfreibad will, muss dafür Eintritt bezahlen. Erwachsene kostet von 2024 an ein einmaliger Besuch 4,30 Euro, 30 Cent mehr als in der vergangenen Saison. Im Gegensatz zu vielen anderen Freibädern ist am Fläppe allerdings das Parken kostenlos. Kein großer Anreiz also, zu Fuß, mit dem Rad oder dem Badebus anzureisen. Selbst wenn an Hitzetagen die Parksituation am Flappachbad teilweise chaotische Ausmaße annimmt.

Idee sollte Individualverkehr reduzieren

Geradezu spektakulär erschien daher die Idee des Ravensburger Oberbürgermeisters Daniel Rapp, die er erstmals 2019 äußerte: Um den Individualverkehr zu reduzieren, könnte man doch am Naturweiher Geld fürs Parken verlangen, dafür aber den Zutritt zum Bad kostenlos machen.

Die Umsetzung dieses Gedankens verzögerte sich aber seither vor allem aus technischen Gründen. Denn eigentlich sollte spätestens 2023 ein Erdkabel für schnelles Internet bis zum Flappachweiher verlegt werden. Den Glasfaseranschluss braucht man, um sogenanntes Smartparking anzubieten, wie es auf der Kuppelnau angewandt wird. Das heißt, dass Kennzeichen der einfahrenden Autos erfasst werden. Bezahlt wird die Parkgebühr an einem Automaten oder übers Handy.

Es gibt kein Geld für die Technik

Zuletzt hieß es, die Verlegung des Glasfaserkabels verzögere sich, weil die Umsetzung an einem Förderprogramm hänge. Inzwischen hat sich die Situation geändert. „Wir verfolgen den Tausch von Eintritt und Parken nicht mehr, das steht nicht mehr auf unserer Agenda“, sagte der Oberbürgermeister im Gemeinderat. Dieses Konzept sei „kaufmännisch nicht darstellbar“.

Der Pressesprecher der Stadt, Timo Hartmann, erläutert der „Schwäbischen Zeitung“ die Lage so: „ Wir bekommen keine Förderung. Daher ist das wirtschaftlich nicht darstellbar. Wir bleiben also beim bewährten System der gestaffelten Eintrittspreise und Saisonkarten.“ Unabhängig davon sei es weiterhin Ziel der Stadt, am Fläppe in naher Zukunft beim Eintritt auch Kartenzahlung zu ermöglichen. Daher prüfe man alternative technische Lösungen.

Der Flappachweiher, ursprünglich ein künstlich angelegter Stausee, entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, um den Antrieb der Mühlen in der Ravensburger Oststadt sicherzustellen. Er ist nach Aussage des Kreisfischereivereins 5,7 Hektar groß und hat eine maximale Tiefe von fünfeinhalb Metern. Im Schnitt beläuft sich die Wassertiefe auf 3,7 Meter.