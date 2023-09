Goldener Auftritt von Anna-Maria Wagner

Ein turbulenter Tag, mit goldenem Ausgang: Die Ravensburger Judoka Anna-Maria Wagner hat beim Grand Slam in Abu Dhabi die Goldmedaille gewonnen. Dabei setzte sich die Sportlerin des KJC Ravensburg nicht nur gegen ihre deutsche Konkurrentin Alina Böhm im Viertelfinale durch, sondern gewann im Finale auch gegen die aktuelle Weltranglistenerste.

Von Beginn an ein gutes Gefühl auf der Matte

Nach einem Jahr mit einigen Rückschlägen durch Verletzungen, konnte Anna-Maria Wagner zuletzt wieder gut trainieren. „In den letzten Wochen habe ich viel Judo trainiert und war nicht verletzt. Das war ganz wichtig für heute. So war ich dann in einem Flow“, sagt die Ravensburgerin. „Vom ersten Kampf an habe ich gemerkt, dass ich voll da bin und habe Kampf für Kampf alles gegeben. Ich hatte ein super Judogefühl und immer den perfekten Moment abgewartet, bis ich werfen konnte.“

Nach einem Freilos gewann die 27-Jährige gegen Antonia Shmelova aus dem Team der unabhängigen Athleten. „Ich habe mich körperlich gut gefühlt und konnte Waza-ari werfen“, sagt Wagner über ihren Auftakt in Abu Dhabi. Die Wertung brachte sie problemlos über die Zeit. „Ich hatte dabei keine Angst, dass sie mir noch mal gefährlich werden könnte und konnte den Kampf gut kontrollieren“, sagt Wagner. Lob gab es auch vom deutschen Frauen-Bundestrainer. „Es war ein starker Auftritt. Sie hat skrupellos gekämpft und souverän gewonnen“, wird Claudiu Pusa auf der Webseite des Deutschen Judobundes zitiert.

Viertelfinale gegen die Trainingskameradin

Der nächste Kampf war bereits das Viertelfinale gegen ihre Trainingskameradin Alina Böhm. Beide kennen sich bestens. Nach etwa zwei Minuten gelang Anna-Maria Wagner ein Waza-ari. „Ich habe versucht, meine Linie von Anfang bis zum Ende zu halten“, sagt Wagner. „Nach der Wertung habe ich versucht, ihre Griffe zu verhindern. Das hat gut funktioniert.“

Im Halbfinale war die Japanerin Mami Umeki die Gegnerin. „Sie ist eine starke Linkskämpferin. Ich habe die Ruhe bewahrt und versucht, mich im richtigen Moment einzudrehen“, sagt Wagner. Allerdings stand die Japanerin sehr stabil und wehrte alle Angriffe von Wagner zuerst ab. Nach fast zweieinhalb Minuten warf die Ravensburgerin Umeki allerdings und erhielt Waza-ari. Den Vorsprung verteidigte sie dann clever. „Es war hart, die eineinhalb Minuten noch über die Zeit zu bringen und es gab ein, zwei brenzlige Situationen am Boden“, sagt die KJC-Kämpferin. „Aber es ist sicherlich einfacher, mit Wertung zu führen als mit Wertung hinten zu liegen.“

Erst eine Strafe, dann die entscheidende Szene

Im Finale wartete die aktuelle WM-Dritte und Weltranglistenerste Alice Bellandi. „Es war von Anfang an hart“, sagt Wagner. „Sie hat strategisch ein, zwei Sachen geändert.“ So kam Wagner kaum zum Zug. Die Italienerin war sehr aktiv und schlug von Anfang an ein hohes Tempo an, allerdings ohne nennenswerte Aktionen und Erfolg. Damit drückte sie Wagner jedoch eine Inaktivitätsstrafe auf. „Dann habe ich einen Strategiewechsel für die Grifföffnung vorgenommen und habe sie geworfen“, sagt Wagner. Nach eineinhalb Minuten war das die entscheidende Szene. Dadurch gewann Wagner noch mit Ippon und sicherte sich die Goldmedaille. „Ich hatte mich auf einen langen, ekligen Kampf mit Golden Score eingestellt“, sagt Wagner und freute sich deshalb umso mehr über das schnelle Ende.

„Anna-Maria war sehr stark und hat es auf den Punkt gebracht. Sie ist sehr souverän aufgetreten, hatte eine sehr starke Kampfkonzeption und war körperlich und mental in einer sehr guten Verfassung“, sagt Claudiu Pusa. „Wir sind sehr glücklich und zufrieden, sie hat sich nach einer langen Verletzungspause hervorragend zurückgemeldet.“

Glücklich mit der Medaille in der Hand

Die Internationale Judoföderation formulierte das Finale so: „Im Finale trat Bellandi sehr zielstrebig auf die Matte und war bereit zu punkten und zwar schnell. Wagner ließ den Sturm vorüberziehen und startete nach einer ersten Strafe ihren ersten richtigen Angriff: eine Aktion-Reaktion mit Richtungswechsel und ein Tani-Otoshi-Meisterwerk für Ippon. Bellandi hatte damit nicht gerechnet, ebenso wenig wie die Öffentlichkeit. Es war eine großartige Leistung von Wagner, die hier eindeutig wichtige Punkte holt.“

Deutlich emotionaler war Anna-Maria Wagner nach dem Wettkampf: „Ich bin einfach nur mega happy, habe mich Kampf für Kampf gesteigert halte nun am Ende die Grand-Slam-Goldmedaille in der Hand.“ Nach der Reihe an Verletzungen folgte nun für sie endlich die Erlösung.