Goalie Pertuch ist für die deutsche U19 nominiert

Die Ravensburg Towerstars müssen in den kommenden Tagen und auch am kommenden Wochenende auf Goalie Nico Pertuch verzichten. Der 18-Jährige ist vom deutschen U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter für den Lehrgang in Kloten in der Schweiz nominiert worden.

Am Montag fuhren Pertuch und seine Teamkollegen in die Schweiz, am Mittwoch (15 Uhr) steht das erste Testspie gegen Tschechien an. Dazu geht es gegen Finnland (Do., 15 Uhr), Schweden (Fr., 14 Uhr) und die Gastgeber (Sa., 16.30 Uhr). „Der Fokus der Maßnahme wird hauptsächlich darauf liegen, dass die Jungs wichtige Erfahrungen gegen die Topnationen sammeln“, wird Abstreiter in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes zitiert. „Die Belastung mit vier Spielen innerhalb von vier Tagen wird sehr hoch sein. Es wird auch eine Standortbestimmung werden, um zu sehen, wer körperlich auf diesem Niveau mithalten kann.“

Bei den Towerstars wird daher in der DEL2 am Freitag (20 Uhr) gegen den EHC Freiburg sowie am Sonntag (17 Uhr/SpradeTV) beim Spitzenreiter Kassel Huskies auf jeden Fall Ilya Sharipov im Tor stehen.