Go-Ahead-Chef beschwert sich über die DB: „Unsere Mitarbeiter sind die Blitzableiter“

Unpünktlichkeit gibt es nicht nur bei der Deutschen Bahn. Auch beim Konkurrent Go Ahead läuft nicht alles rund, das gibt Geschäftsführer Fabian Amini unumwunden zu. Oft werde sein Unternehmen aber für Fehler verantwortlich gemacht, für die sein Unternehmen gar nichts könne. Kürzlich ist Amini der Kragen geplatzt: In einer ungewöhnlich scharf formulierten Pressemitteilung hat er von der Bahn-Tochter DB Netz eine Entschuldigung gefordert. Hier spricht er über die Gründe.

Herr Amini, die Länder Baden-Württemberg und Bayern veröffentlichen regelmäßig Rankings zu Pünktlichkeit und Qualität im Nahverkehr auf den verschiedenen Bahnstre-cken. Es fällt auf: Dort, wo Go Ahead unterwegs ist, sind die Werte meist eher durchwachsen. Warum?

Die Infrastruktur ist deutlich störanfälliger geworden. Das merken wir insbesondere seit dem Frühjahr 2022 immer stärker bei täglichen Störungen an Signalen, Weichen, Bahnübergängen und so weiter. Auf einer Strecke wie der Filstalbahn, wo auch viele andere Züge fahren, führt das schnell zu Verspätungen. Und wir haben mit den Auswirkungen von Baustellen zu kämpfen. Die Baumaßnahmen von Stuttgart 21 wirken sich in unsere gesamten Netze aus.

Die Kritik richtet sich an die Bahn-Tochter DB Netz. Was genau werfen Sie ihr vor?

Dass die Qualität des Schienennetzes deutlich zu wünschen übrig lässt, ist allgemein bekannt. Das kann man nur über massive Investitionen lösen. Es bringt nichts, sich darüber zu beschweren, da müssen wir in Deutschland durch. Was aber aus unserer Sicht deutlich besser werden muss, das ist das Baustellenmanagement und die Baustellenplanung. Denn am Ende sind immer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Blitzableiter - für Fehler, die die DB Netz zu verantworten hat.

Können Sie das an einem Beispiel festmachen?

Das Extrembeispiel ist Stuttgart 21. Dort hatten wir in diesem Jahr kurzfristig fünf große Sperrungen von insgesamt 14 Wochen. Die erste wurde gerade einmal sechs Wochen vorher angekündigt - und selbst da waren die Details noch unklar. Normalerweise muss so eine große Sperrung ein halbes Jahr vorher bekannt und final geregelt sein.

Die Kabelarbeiten für die Digitalisierung des Stuttgarter Schienennetzes waren umfangreicher, als die Bahn erwartet hatte.

Genau, das ist auch inhaltlich irgendwie alles nachvollziehbar. Nur: Dass es Probleme beim Digitalen Knoten Stuttgart geben wird, das war der DB Netz schon mindestens ein Jahr vorher bekannt. Man hat ein Jahr lang versucht, Lösungen zu finden - und erst, als nichts mehr ging, hat man die Verkehrsunternehmen, die Politik und die Öffentlichkeit informiert. Die Bahn hat viel zu spät die Notbremse gezogen. Wenn Sie ein Jahr lang wissen, dass ein Problem auf Sie zurollt, und Sie rücken erst sechs Wochen vorher damit raus, dann ist das schwierig.

Glauben Sie, dass Ihre Züge im Dezember 2025 in den Stuttgarter Tiefbahnhof einrollen werden?

Dazu kann ich keine Aussage treffen. Wir warten gespannt.

Und wie läuft es jenseits von Stuttgart 21? Klappt da die Kommunikation besser?

Auch sonst informiert die Bahn uns oft zu spät. Ein gravierendes Beispiel hatten wir in Bayern bei Meitingen. Dort wurde eine Baumaßnahme verlängert, und formal hat man uns das noch nicht einmal an dem Tag mitgeteilt, an dem die Verlängerung begann, sondern erst zwei Tage später. Da gab es überhaupt keinen Fahrplan.

Mitte Dezember haben Sie Ihrem Ärger über die Bahn und insbesondere die DB Netz öffentlich Luft gemacht. Wie war die Reaktion der Bahn?

Die DB Netz hat sich entschuldigt, was ich ihr hoch anrechne. In dieser Klarheit und Geschwindigkeit habe ich das noch nicht erlebt.

Andere Bahnunternehmen fahren über dieselben Gleise wie Ihre Züge. Welchen Anteil haben Sie selbst daran, dass Go Ahead bei den Qualitätsrankings eher mäßig abschneidet?

Natürlich können wir auch selbst einiges besser machen. Bei der Sauberkeit, bei der Funktionsfähigkeit der WCs, bei den Fahrgastinformationen. Aber am Ende hängt alles miteinander zusammen: Wenn Sie Ihre Werkstatt wegen Baumaßnahmen schlechter erreichen können, erreichen Sie die Waschanlage schlechter, dann ist es wesentlich aufwendiger, Schäden an den Fahrzeugen zu beheben. Wo wir vor allem besser werden müssen, das ist die Personalgewinnung. Züge fallen aus, weil das Personal fehlt - damit haben alle Verkehrsunternehmen zu kämpfen.

Das war etwa auf der Ostalb ein Thema. Sie wollten Ende 2022 den Streckenabschnitt Aalen-Nördlingen der Riesbahn nur mit Bussen bedienen, weil Ihnen Lokführer fehlten. Klar, dass das nicht gut ankommt.

Wir sind dann aber nicht mit Bussen gefahren, sondern haben einen Subunternehmer gefunden. Aufgrund von Personalmangel haben wir im Augsburger Netz, das auf der Riesbahn bis Aalen reicht, im ersten Halbjahr schließlich nur drei Prozent unserer Leistung nicht bedient. Der Rest ist - zum Teil wie auf der Riesbahn mit Subunternehmern - abgedeckt worden.

Go Ahead wird gerade von den Österreichischen Bundesbahnen übernommen, die bei Pünktlichkeit und Qualität einen guten Ruf haben. Werden die Kunden einen Unterschied merken?

Sicherlich wird es langfristige Effekte geben. Wir haben als neuen Eigentümer einen starken Partner an der Seite, auf dessen Know-how wir zurückgreifen können. Aber österreichische Bahnqualität im deutschen Schienennetz zu bekommen, das wird nicht funktionieren. Eine Grundvoraussetzung ist eben eine gut funktionierende Infrastruktur. Und die haben wir hier nicht so, wie sie in Österreich vorhanden ist.

Der Bund will aus der DB Netz eine gemeinnützige Sparte innerhalb des Bahn-Konzerns namens InfraGo machen. Ist das der richtige Weg?

Die Idee ist gut. Die Umsetzung ist aus meiner Sicht zu kurz gesprungen. Die InfraGo wird finanziell, personell und organisatorisch nicht vom DB-Konzern entflochten sein. Vieles soll geregelt werden über die künftige Satzung und Geschäftsordnung der InfraGo. Die ist aber, zumindest mir, noch nicht bekannt.